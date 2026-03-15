Πάτρα: Οδηγούσε μεθυσμένος και ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα

Τι αναφέρει η αστυνομία για το περιστατικό
Χθες το απόγευμα στην Πάτρα συνελήφθη ένας άνδρας που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης μετά από τροχαίο ατύχημα.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr