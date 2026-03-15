Πύργος: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά- Μεταξύ τους δύο ανήλικοι

Χθες το βράδυ στον Πύργο συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, σε διαφορετικές περιπτώσεις, χθες το βράδυ, στον Πύργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και της ομάδας ΔΙΑΣ Πύργου, τρεις ημεδαποί (οι δυο ανήλικοι ηλικίας 17 και 16 ετών), διότι σε αστυνομικούς ελέγχους που τους διενεργήθηκαν, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν συνολικά τρία γραμμάρια κάνναβης και ένα τσιγάρο με μείγμα καπνού κάνναβης.