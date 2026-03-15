Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Νύχτα κόλασης στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις του Ιράν και της Χεζμπολάχ- Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να σκοτώσουν τον Νετανιάχου

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας της 15ης Μαρτίου 2026 οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ηχούσαν αδιάκοπα στο Ισραήλ, καθώς δυνάμεις της Χεζμπολάχ και του Ιράν εξαπέλυσαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς μεγάλες ισραηλινές πόλεις.
Η Τεχεράνη κλιμακώνει τη σύγκρουση και φέρεται να θέτει αυστηρούς όρους προς τον πρόεδρο των Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ζητώντας το κλείσιμο όλων των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.
Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να απορρίπτει οποιαδήποτε νέα διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πλήξουν ξανά το νησί Νησί Χαργκ.
Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση απηύθυνε έκκληση για άμεση παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο, όπου εκατοντάδες άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους, καλώντας τη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις επιθέσεις.
Παράλληλα, χώρες του Περσικού Κόλπου συνεχίζουν να αναχαιτίζουν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που κατευθύνονται προς τα εδάφη τους. Οι κυβερνήσεις τους δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να εμπλακούν στη σύγκρουση, αλλά υπογραμμίζουν πως έχουν το δικαίωμα να υπερασπιστούν την εδαφική τους ακεραιότητα.
Το Ισραήλ σφυροκοπά το Ιράν
Εκρήξεις και καπνοί στην ιρανική πόλη Ισφαχάν μετά από μπαράζ ρουκετών που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός, νωρίς το πρωί της Κυριακής
20 συλλήψεις στο Ιράν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ
Το Tasnim μεταδίδει πως οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν 20 άτομα που φέρεται πως συνεργάζονταν με το Ισραήλ δίνοντας του τοποθεσίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πληροφορίες για τα περουσιακά στοιχεία του ιρανικού καθεστώτος.
Ένας νεκρός από ισραηλινή επίθεση στη Σιδώνα του Λιβάνου
Σειρήνες και σε Μπαχρέιν και ΗΑΕ κατά τη διάρκεια της νύχτας
Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε 10 drones στα ανατολικά
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε 10 drones στο Ριάντ και στις ανατολικές περιοχές.
Η δήλωση έγινε μία ώρα αφότου ανακοινώθηκε η καταστροφή 2 άλλων drones στα ανατολικά της χώρας.
Νωρίτερα, το υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι κατέστρεψε 7 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ριάντ και στις ανατολικές περιοχές.
Ο Λίβανος δηλώνει ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις για να σταματήσει η ισραηλινή εισβολή
Ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του Λιβάνου έχουν εκφράσει την προθυμία τους να πραγματοποιήσουν απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ ώστε να σταματήσει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.
Την τελευταία εβδομάδα, ανώτεροι Ισραηλινοί πολιτικοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, δήλωσαν ότι η Βηρυτός και τα νότια προάστια θα γίνουν σαν το Χαν Γιουνίς, την πόλη στη νότια Γάζα που έχει ισοπεδωθεί.
Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να σκοτώσουν τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ορκίζονται να στοχοποιήσουν τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.
«Αν αυτός ο εγκληματίας που δολοφονεί παιδιά είναι ζωντανός, θα συνεχίσουμε να τον καταδιώκουμε για να τον σκοτώνουμε με όλη μας τη δύναμη», αναφέρουν οι Φρουροί στην ιστοσελίδα τους Sepah News.
Η Γαλλία λέει «όχι» στην αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
