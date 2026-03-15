Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Νύχτα κόλασης στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις του Ιράν και της Χεζμπολάχ- Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να σκοτώσουν τον Νετανιάχου

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας της 15ης Μαρτίου 2026 οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ηχούσαν αδιάκοπα στο Ισραήλ, καθώς δυνάμεις της Χεζμπολάχ και του Ιράν εξαπέλυσαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς μεγάλες ισραηλινές πόλεις.

Η Τεχεράνη κλιμακώνει τη σύγκρουση και φέρεται να θέτει αυστηρούς όρους προς τον πρόεδρο των Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, ζητώντας το κλείσιμο όλων των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να απορρίπτει οποιαδήποτε νέα διαπραγμάτευση με την Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πλήξουν ξανά το νησί Νησί Χαργκ.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση απηύθυνε έκκληση για άμεση παύση των εχθροπραξιών στον Λίβανο, όπου εκατοντάδες άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους, καλώντας τη Χεζμπολάχ να σταματήσει τις επιθέσεις.

Παράλληλα, χώρες του Περσικού Κόλπου συνεχίζουν να αναχαιτίζουν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που κατευθύνονται προς τα εδάφη τους. Οι κυβερνήσεις τους δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να εμπλακούν στη σύγκρουση, αλλά υπογραμμίζουν πως έχουν το δικαίωμα να υπερασπιστούν την εδαφική τους ακεραιότητα.

Το Ισραήλ σφυροκοπά το Ιράν

Εκρήξεις και καπνοί στην ιρανική πόλη Ισφαχάν μετά από μπαράζ ρουκετών που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός, νωρίς το πρωί της Κυριακής



