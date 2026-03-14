Η Γαλλία λέει «όχι» στην αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Η Γαλλία φαίνεται να απορρίπτει τις εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αποστολή πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε σήμερα (14/03/2026) ότι αναμένει από τους συμμάχους της Ουάσιγκτον να στείλουν πλοία στην περιοχή, την ώρα που το Ιράν απειλεί να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ.

Η Γαλλία ωστόσο δεν θα στείλει πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, ο επίσημος λογαριασμός του υπουργείου απάντησε στις φήμες, αναφέροντας ότι «δεν ισχύουν».

«Όχι. Η (γαλλική) αεροπλανοφόρος ομάδα κρούσης παραμένει στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε.

«Η αποστολή της Γαλλίας παραμένει: Αμυντική. Προστατευτική.

«Σταματήστε την κινδυνολογία.»