Η Γαλλία λέει «όχι» στην αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Μιλά για «κινδυνολογία»
Η Γαλλία φαίνεται να απορρίπτει τις εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αποστολή πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε σήμερα (14/03/2026) ότι αναμένει από τους συμμάχους της Ουάσιγκτον να στείλουν πλοία στην περιοχή, την ώρα που το Ιράν απειλεί να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ.
Η Γαλλία ωστόσο δεν θα στείλει πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.
Σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, ο επίσημος λογαριασμός του υπουργείου απάντησε στις φήμες, αναφέροντας ότι «δεν ισχύουν».
«Όχι. Η (γαλλική) αεροπλανοφόρος ομάδα κρούσης παραμένει στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε.
«Η αποστολή της Γαλλίας παραμένει: Αμυντική. Προστατευτική.
«Σταματήστε την κινδυνολογία.»
