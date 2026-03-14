Πάτρα: Συγκέντρωση μνήμης στη Αρέθα για τα δύο παιδιά που χάθηκαν στο τροχαίο του 2024- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Μετά από πρωτοβουλία της μητέρας του Γιάννη
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου συγκέντρωση στην οδό Αρέθα, στο σημείο όπου τον Φεβρουάριο του 2024 έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο ο Γιάννης Στεργίου και ο 18χρονος Γιώργος Παπαδόπουλος.
Η συγκέντρωση έγινε με πρωτοβουλία της μητέρας του Γιάννη, με στόχο να τιμηθεί η μνήμη των δύο νέων που σκοτώθηκαν όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη συμβολή της Αρέθα με τη ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών.
Πρωταρχικός στόχος του καλέσματος ήταν να ζητηθεί για μια ακόμη φορά, δικαιοσύνη για το χαμό των δύο νέων παιδιών. Η μητέρα του Γιάννη ζήτησε να πάει φυλακή αυτός που όπως χαρακτηριστικά είπε "σκότωσε δύο παιδιά και διεκδικεί και αποζημίωση για ζημιές στο όχημα του".
