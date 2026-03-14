Άγγελος Τσιγκρής: «Η Αχαΐα γιορτάζει τις "πρώτες τουφεκιές" της Επανάστασης του Εικοσιένα…»

Ο Αχαιός πολιτικός, δικηγόρος και καθηγητής Εγκληματολογίας Άγγελος Τσιγκρής προχώρησε σε δήλωση για την επέτειο των προεπαναστατικών γεγονότων του 1821 στην Αχαΐα.

Η ανακοίνωση του Άγγελου Τσιγκρή αναφέρει τα εξής:

«Σήμερα η Αχαΐα τιμά την επέτειο των προεπαναστατικών επισοδείων του 1821 στις τοποθεσίες Φροξυλιά - Χελωνοσπηλιά των Καλαβρύτων και στο Αγρίδι της Αιγιάλειας.

Η Φροξυλιά Καλαβρύτων θεωρείται ο τόπος που έπεσε η πρώτη τουφεκιά του Εικοσιένα στις 16 και 17 Μαρτίου 1821, σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του Παλαιών Πατρών Γερμανού, του Φωτάκου, υπασπιστή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και εγγράφων που ευρίσκονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και την Εθνική Βιβλιοθήκη.

Το Μάρτιο του 1821 -με αρχή από τα μαρτυρικά μας Καλάβρυτα, τη Λυκούργια και την Τουρλάδα- οι Έλληνες απέδειξαν σε όλο τον Κόσμο ότι μπορούν να πετύχουν τις μεγαλύτερες νίκες απέναντι σε πανίσχυρους εχθρούς.

Σήμερα, δύο αιώνες μετά, το μήνυμα της 25ης Μαρτίου παραμένει ακόμη ζωντανό για να μας θυμίζει ότι η Πατρίδα είναι πάνω όλους και ότι ανήκει στους Έλληνες, σε ΟΛΟΥΣ τους Έλληνες.

Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής ημέρας: Να ενώσουμε τις Εθνικές δυνάμεις και να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για ΟΛΟΥΣ τους Έλληνες».