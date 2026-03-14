Δήμος Καλαβρύτων: «Η κυβέρνηση να καταρτίσει άμεσα Σχέδιο Στήριξης της τοπικής οικονομίας και παραγωγής»

Ο Δήμος Καλαβρύτων τοποθετήθηκε σχετικά με την αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού και τις επιπτώσεις της τοπικής οικονομίας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Καλαβρύτων αναφέρει τα εξής:

Ενόψει της σύσκεψης που συγκαλείται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω απ’ τον Οδοντωτό, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Προέδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Οδοντωτός δεν ανέστειλε τα δρομολόγια του σε πολέμους, σε βαριές κρίσεις, σε περιόδους σκοτεινές για τον τόπο μας και τελικά αυτό συνέβη σε μια περίοδο κανονικότητας, σύγχρονων τεχνικών μέσων και ψηφιακής διακυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή βαραίνει τη διοίκηση του ΟΣΕ που θα μείνει στην ιστορία ως η διοίκηση που σταμάτησε τα δρομολόγια μιας σιδηροδρομικής γραμμής στην οποία επί 130 χρόνια δεν σημειώθηκε το παραμικρό ατύχημα και ουδέποτε κινδύνευσαν οι επιβάτες της.

Επιβεβαιώνει δε αυτό που αδιάκοπα επί τουλάχιστον δυο χρόνια καταγγέλλουμε. Ότι ο Οδοντωτός είναι θύμα μιας πολιτικής συστηματικής εγκατάλειψης, αδιαφορίας, απαξίωσης και τελικά δυσφήμισης. Δυσφήμισης και απαξίωσης μιας σιδηροδρομικής διαδρομής για την οποία έρχονται επισκέπτες απ’ τα πέρατα της γης ώστε να την διανύσουν και τη γνωρίσουν.

Ως Δήμος Καλαβρύτων, πέραν όλων των άλλων ενεργειών που προγραμματίζουμε το επόμενο διάστημα, αυτή τη στιγμή θέτουμε τρεις βασικές παραμέτρους:

Πρώτον, θα πρέπει η διοίκηση του ΟΣΕ χωρίς αοριστολογίες και προφάσεις να τεκμηριώσει με ακρίβεια τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε την αναστολή των δρομολογίων.

Δεύτερον, θα πρέπει άμεσα να δοθεί σαφές, συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για το πότε θα επαναλειτουργήσει η γραμμή.

Και τρίτον -και αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο είναι αναγκαία η συνδρομή βουλευτών, Περιφέρειας και Επιμελητηρίων- θα πρέπει η κυβέρνηση να καταρτίσει άμεσα ένα τοπικό σχέδιο στήριξης της οικονομίας του Δήμου Καλαβρύτων, με σαφή αντισταθμιστικά μέτρα ώστε να ισοφαριστούν οι απώλειες εμπόρων, ξενοδόχων, παραγωγών, επαγγελματιών και άλλων παραγωγικών ομάδων -και στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες- που θα πληγούν αποφασιστικά το αμέσως επόμενο διάστημα απ’ την αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού και τη συνακόλουθη κάμψη του αριθμού επισκεπτών σ’ όλο το Δήμο Καλαβρύτων».