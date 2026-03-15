Αμαλιάδα: Σύλληψη άνδρα για οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Τι αναφέρει η αστυνομία
Χθες το απόγευμα στην Αμαλιάδα συνελήφθη ένας άνδρας που οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί για τροχονομική παράβαση.
Πύργος: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά- Μεταξύ τους δύο ανήλικοι
Τραμπ: «Ίσως βομβαρδίσουμε μερικές φορές ακόμη το νησί Χαργκ για πλάκα»
