Τραμπ: «Ίσως βομβαρδίσουμε μερικές φορές ακόμη το νησί Χαργκ για πλάκα»

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες να στοχεύουν στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις προς χώρες του Κόλπου και το Τελ Αβίβ.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχωρά σε νέες προειδοποιήσεις, δηλώνοντας πως η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να πλήξει ξανά το νησί Χαργκ.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο NBC News το Σάββατο (14.03.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο στρατός των ΗΠΑ ίσως βομβαρδίσει μερικές φορές ακόμη το νησί Χαργκ, την «καρδιά» του πετρελαίου του Ιράν, αλλά αυτή τη φορά θέλοντας να κάνει «πλάκα».

Απέρριψε το ενδεχόμενο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τα αμερικανοϊσραηλινά αεροπορικά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου διότι «οι όροι δεν είναι αρκετά καλοί ακόμη».

Για το νησί Χαργκ, -ήδη βομβαρδίστηκε από αμερικανικές δυνάμεις που χτύπησαν στρατιωτικές δυνάμεις και όχι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις- τόνισε πως κατεδαφίστηκε πλήρως.

Είπε ακόμη πως δεν είναι σαφές αν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν ποντίσει νάρκες τα Στενά του Ορμούζ ακόμη. Οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει ήδη ναρκοθετικά – ιρανικά πλοία στην περιοχή.

Δήλωσε επίσης πως «ακούει» ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ μπορεί να μην βρίσκεται στη ζωή, κάτι που χαρακτήρισε «φήμη».