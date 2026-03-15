Κέρκυρα: Τραυματίστηκε 13χρονη - Έπεσε από τη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας νοσηλεύεται 13χρονη, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας στο κενό από την σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου.

Όλα συνέβησαν χθες, κατά την διάρκεια απονομής βραβείων όπου το κορίτσι έπεσε σε κενό τριών μέτρων.

Όπως καταγγέλλουν οι γονείς, το κενό βρίσκεται δίπλα από την σκηνή και είχε καλυφθεί απλά με ένα πανί, χωρίς προστατευτικά και κάποια ενημέρωση, με αποτέλεσμα το ανυποψίαστο παιδί που χόρευε πάνω στη σκηνή να πέσει στο κενό και πλέον να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κάταγμα στην λεκάνη.

Μιλωντας στο CORFUTVNEWS ο υπεύθυνος της Διοργάνωσης Σπύρος Λεοντάρης υποστήριξε ότι το παιδί έπεσε στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων όπως έφευγε και κατέβαινε τα σκαλιά.

Υπήρχαν κορδέλες προστατευτικές και χαρτιά σήμανσης στο κάτω μέρος της σκηνής καθώς επίσης και καρέκλες στο σημείο του κενού.

Ο ίδιος δήλωσε συντετριμμένος για το περιστατικό ευχόμενος το παιδί να γίνει γρήγορα καλά.

Το παιδί στο Νοσοκομείο επισκέφτηκε ο Αντιδήμαρχος Ν. Βράδης ο οποίος ανέφερε ότι ευτυχώς γλύτωσε το χειρουργείο.