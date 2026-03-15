Γαστούνη: 23χρονος έπεσε από μπαλκόνι και τραυματίστηκε

Προσπάθησε να περάσει από το ένα μπαλκόνι στο άλλο
Ένας νεαρός άντρας ηλικίας περίπου 23 ετών τραυματίστηκε σοβαρά μετά απο πτώση από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου τη νύχτα του Σαββάτου στην περιοχή της Γαστούνης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να επιχείρησε να περάσει από το ένα μπαλκόνι στο άλλο, για λόγους άγνωστους έως τώρα.
Στην προσπάθειά του αυτή, έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα να υποστεί ελαφριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών και εξετάζεται η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Πάτρας.
πηγή ilialive.gr
