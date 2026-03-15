ΠΑΣΟΚ: Παρατείνεται ως τις 8 η εκλογική διαδικασία για τους συνέδρους - Ουρές το απόγευμα στην Πάτρα - ΦΩΤΟ

Συνεχίζεται και στην Πάτρα η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη συνέδρων του ΠΑΣΟΚ. Οι κάλπες ήταν να παραμείνουν ανοικτές ως τις 7 το απόγευμα.

Ωστόσο δόθηκε παράταση ως τις 8 μ.μ.

Στο 2ο Γυμνάσιο Πατρών όπου έχουν στηθεί εσωκομματικές κάλπες, λίγο πριν τις έξι το απόγευμα είχαν σχηματιστεί ουτές ενώ αρκετοί ήταν οι νέοι που προσήλθαν για να ψηφίσουν.

Τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ στον νομό Αχαΐας προσέρχονται από το πρωί στα εκλογικά τμήματα για να επιλέξουν τους αντιπροσώπους που θα εκπροσωπήσουν τις τοπικές οργανώσεις στο συνέδριο του κόμματος.

Η διαδικασία διεξάγεται με έναν (1) σταυρό προτίμησης ανά ψηφοδέλτιο.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για παράταση της εκλογικής διαδικασίας

Σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕΚΑΠ παρατείνεται η εκλογική διαδικασία ανάδειξης συνέδρων ως τις 20:00 λόγω αυξημένης προσέλευσης.

