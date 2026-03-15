ΕΝΦΙΑ: Ξεκίνησε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών – Τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Ξεκίνησε η ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το 2026 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myAADE.

Περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα μπορούν πλέον, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς, να δουν το ποσό του φόρου που θα πρέπει να πληρώσουν έως τις 31 Μαρτίου.

Η εξόφληση του φόρου μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις. Όσοι επιλέξουν να τον πληρώσουν τμηματικά, θα πρέπει να καταβάλουν την πρώτη δόση μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα.

Τι αλλάζει φέτος στον ΕΝΦΙΑ

Η βασική αλλαγή για το 2026 αφορά ακίνητα που βρίσκονται σε περίπου 13.000 μικρούς οικισμούς σε όλη την Ελλάδα. Για κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής) ή έως 1.700 κατοίκους σε περιοχές όπως ο Έβρος, η Δυτική Μακεδονία και άλλες παραμεθόριες ζώνες, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% από φέτος.

Παράλληλα, το 2026 θα είναι η τελευταία χρονιά που οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ, καθώς από το 2027 ο φόρος για τα συγκεκριμένα ακίνητα θα καταργηθεί. Το μέτρο αφορά περισσότερα από 1 εκατομμύριο δικαιώματα ιδιοκτησίας και ισχύει για κύριες κατοικίες με αντικειμενική αξία έως 400.000 ευρώ.

Πώς μπορώ να εκτυπώσω τον ΕΝΦΙΑ;

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, ο φορολογούμενος θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Αρχικά θα πρέπει να εισέλθει στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ https://www1.aade.gr/aadeapps3/myaade/#!/

Μετά θα πρέπει να κλικάρει στο «Εφαρμογές» και να επιλέξει το «Πολίτες».

Εν συνεχεία πηγαίνει στο γράμμα Δ και κάνει κλικ στο «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ», όπου βγαίνει ένα πλαίσιο και θα πρέπει να επιλέξει το «Είσοδος στην Εφαρμογή».

Συμπληρώνει το Ονοματεπώνυμο του στο «Όνομα χρήστη» και στους «κωδικούς πρόσβασης» βάζει τους κωδικούς του taxisnet.

Επιλέγει το έτος 2026.

Επιλέγει «Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης» για να το αποθηκεύσει ή να το εκτυπώσει.

Με ποιους τρόπους μπορώ να εξοφλήσω τον ΕΝΦΙΑ;

Ο φόρος μπορεί να καταβληθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους. Αναλυτικά:

Α. Είτε εφάπαξ στις 31 Μαρτίου 2026.

Β. Είτε σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Σε αυτήν την περίπτωση η πρώτη δόση του φόρου θα πρέπει να καταβληθεί την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026 και η τελευταία την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2027.

Γ. Είτε να υπαχθεί η οφειλή στην πάγια ρύθμιση των έως 24 δόσεων. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως η ελάχιστη μηνιαία δόση θα πρέπει να ανέρχεται στα 30 ευρώ καθώς η εν λόγω ρύθμιση αφορά ποσά άνω των 390 ευρώ. Και η καταβολή της κάθε δόσης θα πρέπει να γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα. Διευκρινίζεται ωστόσο πως στις μηνιαίες δόσεις της πάγιας ρύθμισης ο υπολογισμός των τόκων θα γίνεται με ετήσιο επιτόκιο 5,84% και εάν υπάρξει καθυστέρηση στην καταβολή της δόσης, τότε αυτή θα επιβαρυνθεί με προσαύξηση 15%. Η ρύθμιση ακυρώνεται και η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη εάν μείνουν απλήρωτες δύο συνεχόμενες δόσεις