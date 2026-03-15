Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία λέει το Ιράν στον Τραμπ – Πάνω από 1000 πλοία περιμένουν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν προτρέπει τις άλλες χώρες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να κλιμακώσει τον πόλεμο
Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή. Το Ιράν ξεκαθαρίζει προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν έχει ζητήσει ποτέ εκεχειρία ούτε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.
Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και στόχων που συνδέονται με αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή.
Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη και στη Βηρυτό. Παράλληλα, περισσότερα από χίλια πλοία περιμένουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να συνεδριάσουν προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποστολής στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή.
Ιρανός ΥΠΕΞ: Η Τεχεράνη «δεν βλέπει κανέναν λόγο να διαπραγματευτεί» με τις ΗΠΑ
Το Ιράν «δεν βλέπει κανέναν λόγο να διαπραγματευτεί» με τις ΗΠΑ, διαβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη θέλει «να συνάψει μια συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου, σε μια συνέντευξη που προβλήθηκε σήμερα.
«Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να διαπραγματευτούμε με τους Αμερικανούς, διότι συνομιλούσαμε με εκείνους όταν αποφάσισαν να μας επιτεθούν και αυτή ήταν η δεύτερη φορά» που αυτό συνέβη, υπογράμμισε ο Αραγτσί, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή "Face the Nation" του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS.
Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας αναφερόταν στην αμερικανική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, εν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
«Δεν ζητήσαμε ποτέ μια κατάπαυση του πυρός και επιπλέον δεν ζητήσαμε ποτέ διαπραγματεύσεις», μετά την έναρξη του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, πρόσθεσε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.
«Το Ιράν θέλει να συνάψει μια συμφωνία και εγώ δεν θέλω να το κάνω, διότι οι όροι της συμφωνίας δεν είναι ακόμα αρκετά καλοί», δήλωσε πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.
Ο Ιρανός υπουργός επιβεβαίωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να επιτρέψει σε πλοία ορισμένων χωρών να χρησιμοποιήσουν το Στενό του Χορμούζ.
«Επικοινώνησαν μαζί μας χώρες που θέλουν μια ασφαλή διέλευση για τα πλοία τους», σημείωσε, χωρίς να αποκαλύψει τις χώρες αυτές.
FT: Υπουργοί της ΕΕ θα συζητήσουν τη διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ
Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για μια πιθανή επέκταση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ "Ασπίδες" στο Στενό του Χορμούζ, έγραψαν σήμερα οι Financial Times, επικαλούμενοι έναν αξιωματούχο με γνώση των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Μια κοινή ναυτική αποστολή Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Εθνών για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου «μοιάζει πιθανότερη» σε σύγκριση με το ενδεχόμενο χώρες της ΕΕ να προσεγγίζουν το Ιράν σε διμερές επίπεδο, είπε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με τους FT.
Το Ρόιτερς δεν μπορεί προς το παρόν να επαληθεύσει το δημοσίευμα.
Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας εκτιμά πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει εντός εβδομάδων
Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε σήμερα πως αναμένει ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν θα τελειώσει εντός «των επόμενων λίγων εβδομάδων», αναμένοντας πως μετά θα καταγραφεί ανάκαμψη στις πετρελαϊκές προμήθειες και μείωση στα ενεργειακά κόστη.
«Πιστεύω πως αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει σίγουρα τις επόμενες λίγες εβδομάδες, θα μπορούσε να γίνει συντομότερα από αυτό. Όμως, ο πόλεμος θα τελειώσει τις επόμενες λίγες εβδομάδες και εμείς θα δούμε μια ανάκαμψη στον εφοδιασμό και μια πτώση στις τιμές έπειτα από αυτό», είπε ο Ράιτ στην εκπομπή "This Week" του τηλεοπτικού δικτύου ABC.
Το Ιράν προτρέπει τις άλλες χώρες να αποφύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να κλιμακώσει τον πόλεμο
Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί προέτρεψε σήμερα τα άλλα κράτη να αποφύγουν κάθε ενέργεια, που θα μπορούσε να κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, έπειτα από το κάλεσμα για βοήθεια που απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ για την προφύλαξη των Στενών του Χορμούζ.
Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν Νοέλ Μπαρό, ο Αραγτσί κάλεσε τις άλλες χώρες να «απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κλιμάκωση και μια επέκταση του πολέμου», σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε το υπουργείο του.
Χθες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε άλλες χώρες, αναφέροντας συγκεκριμένα τη Γαλλία, την Κίνα, την Ιαπωνία ή και το Ηνωμένο Βασίλειο, να στείλουν πολεμικά πλοία για να προστατεύσουν τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσω του στρατηγικής σημασίας στενού, το οποίο έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλείσει το Ιράν.
Ιρανικά πλήγματα με ντρόουν εναντίον του Ισραήλ
Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως πραγματοποίησε πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευσαν κυρίως μια σημαντική αστυνομική μονάδα και ένα κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών στο Ισραήλ.
Σε μία ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Irna, ο στρατός επιβεβαίωσε πως «στοχοθέτησε τα κέντρα ασφαλείας και αρχηγεία της αστυνομίας του σιωνιστικού καθεστώτος», μεταξύ άλλων την ειδική μονάδα Lahav 433, το ισραηλινό FBI, και ένα κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών, «με σφοδρές επιθέσεις με ντρόουν».
