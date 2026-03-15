Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχειρία λέει το Ιράν στον Τραμπ – Πάνω από 1000 πλοία περιμένουν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ

Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή. Το Ιράν ξεκαθαρίζει προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν έχει ζητήσει ποτέ εκεχειρία ούτε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και στόχων που συνδέονται με αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη και στη Βηρυτό. Παράλληλα, περισσότερα από χίλια πλοία περιμένουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να συνεδριάσουν προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποστολής στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή.

Ιρανός ΥΠΕΞ: Η Τεχεράνη «δεν βλέπει κανέναν λόγο να διαπραγματευτεί» με τις ΗΠΑ

Το Ιράν «δεν βλέπει κανέναν λόγο να διαπραγματευτεί» με τις ΗΠΑ, διαβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη θέλει «να συνάψει μια συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου, σε μια συνέντευξη που προβλήθηκε σήμερα.

«Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να διαπραγματευτούμε με τους Αμερικανούς, διότι συνομιλούσαμε με εκείνους όταν αποφάσισαν να μας επιτεθούν και αυτή ήταν η δεύτερη φορά» που αυτό συνέβη, υπογράμμισε ο Αραγτσί, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή "Face the Nation" του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας αναφερόταν στην αμερικανική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, εν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

«Δεν ζητήσαμε ποτέ μια κατάπαυση του πυρός και επιπλέον δεν ζητήσαμε ποτέ διαπραγματεύσεις», μετά την έναρξη του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, πρόσθεσε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

«Το Ιράν θέλει να συνάψει μια συμφωνία και εγώ δεν θέλω να το κάνω, διότι οι όροι της συμφωνίας δεν είναι ακόμα αρκετά καλοί», δήλωσε πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Ο Ιρανός υπουργός επιβεβαίωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να επιτρέψει σε πλοία ορισμένων χωρών να χρησιμοποιήσουν το Στενό του Χορμούζ.

«Επικοινώνησαν μαζί μας χώρες που θέλουν μια ασφαλή διέλευση για τα πλοία τους», σημείωσε, χωρίς να αποκαλύψει τις χώρες αυτές.

FT: Υπουργοί της ΕΕ θα συζητήσουν τη διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για μια πιθανή επέκταση της ναυτικής αποστολής της ΕΕ "Ασπίδες" στο Στενό του Χορμούζ, έγραψαν σήμερα οι Financial Times, επικαλούμενοι έναν αξιωματούχο με γνώση των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μια κοινή ναυτική αποστολή Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένων Εθνών για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διάπλου «μοιάζει πιθανότερη» σε σύγκριση με το ενδεχόμενο χώρες της ΕΕ να προσεγγίζουν το Ιράν σε διμερές επίπεδο, είπε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με τους FT.

Το Ρόιτερς δεν μπορεί προς το παρόν να επαληθεύσει το δημοσίευμα.