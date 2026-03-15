Ιράν: Ο Αλί Χαμενεΐ δεν επιθυμούσε για διάδοχο τον Μοτζταμπά- Τι γνώριζε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, φέρεται να ήταν επιφυλακτικός στο ενδεχόμενο διαδοχής του από τον γιο του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, την πληροφορία αυτή φέρεται να έλαβε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα του πολέμου από ισραηλινό βομβαρδισμό.

Οι φόβοι του Αλί Χαμενεΐ προέρχονταν από την αντίληψη ότι ο Μοτζταμπά «δεν ήταν πολύ έξυπνος και θεωρούνταν ακατάλληλος για ηγέτης», καθώς και από τη γνώση ότι ο Μοτζτάμπα είχε «προβλήματα στην προσωπική του ζωή», σύμφωνα με τις πηγές, στις οποίες φέρεται να περιλαμβάνονται άτομα από την κυβέρνηση Τραμπ, την αμερικανική κοινότητα πληροφοριών και πρόσωπα κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο.

Σε μια πιθανή αναφορά στις πληροφορίες για τις οποίες φέρεται να ενημερώθηκε, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News σε συνέντευξη την Παρασκευή ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ «είναι κάποιος που ο πατέρας του δεν τον ήθελε καν».

Ο Τραμπ έχει μεταφέρει σε στενούς του συνεργάτες πως θεωρεί ότι το Ιράν είναι «ουσιαστικά χωρίς ηγέτη αυτή τη στιγμή, με τον νεότερο Χαμενεΐ πιθανώς νεκρό», σύμφωνα με το δημοσίευμα του CBS, κατά το οποίο, ο Λευκός Οίκος είναι πεπεισμένος ότι οι Φρουροί της Επανάστασης κατέχουν την εξουσία στη χώρα.



