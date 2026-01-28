Βιολάντα: Η φονική διαρροή, τα «κενά» ασφαλείας και οι ανιχνευτές αερίου

Οι ανιχνευτές αερίου που προβλέπονται στην μελέτη της εγκατάστασης και είναι υποχρεωτικοί, θα σήμαναν συναγερμό στην περίπτωση της διαρροής αερίου.

Εκείνο όμως που δεν εντόπισαν οι πυροσβέστες και προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά είναι σύμφωνα με πληροφορίες από το Open οι ανιχνευτές αερίου. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν υπήρχαν ανιχνευτές αερίου, και αν υπήρχαν πόσοι ήταν και που είχαν τοποθετηθεί.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η Πυροσβεστική κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η έκρηξη προκλήθηκε από μακροχρόνια διαρροή προπανίου , το οποίο είχε συσσωρευτεί σε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις στον υπόγειο χώρο των εγκαταστάσεων. Η παρουσία σπινθηρισμού, που αποδίδεται σε ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, φέρεται να λειτούργησε ως πυροδοτικός μηχανισμός, οδηγώντας στη μοιραία έκρηξη.

Σοβαρά στοιχεία αλλά και κρίσιμα ερωτήματα προκύπτουν από τα επίσημα πορίσματα για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα» , η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες που βρίσκονταν σε βάρδια την ώρα της έκρηξης.

Εξάλλου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star σε έκθεσή του κλιμάκιο των ΤΕΕΜ που έκανε αυτοψία στα συντρίμμια μετά τη φονική έκρηξη, αναφέρει πως το εργοστάσιο δεν είχε ανιχνευτές για διαρροή αερίου. Παράλληλα, στην έκθεση αναφέρεται πως οι μοιραίοι σωλήνες δεν έπρεπε να είναι θαμμένοι αλλά έξω από το χώμα ενώ τέλος, στην έκθεση αναφέρεται πως οι δεξαμενές προπανίου ήταν σε λάθος απόσταση από ότι ήταν όταν έγινε η έκρηξη.

Η συγκεκριμένη έκθεση δεν έχει παραδοθεί στην Πυροσβεστική αλλά στην Εισαγγελία Τρικάλων.

Τα ερωτηματικά

Ενώ η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζεται, από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα προκύπτουν ορισμένα σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά την πυρασφάλεια:

Τι εργασίες συντήρησης -αποκατάστασης ενδεχομένως έχουν γίνει και γιατί είχαν διατρήσεις οι σωληνώσεις, κάτι που χρειάζεται πολύ χρόνο για να συμβεί.

Γιατί δεν λειτούργησαν οι μηχανισμοί ανίχνευσης και τι μηχανισμοί υπήρχαν;

Γιατί αγνοήθηκαν οι παρατηρήσεις των εργαζομένων για τη μυρωδιά υγραερίου;

Ποιος είναι υπεύθυνος για να ελέγχει ότι όλα βαίνουν καλώς: Εν προκειμένω, με δεδομένο ότι η διαρροή ήταν πολύμηνη «είναι έκθετοι όλοι», λένε οι ίδιες πηγές: Συντηρητής, υπεύθυνος μηχανικός και ιδιοκτησία αν έγιναν υποδείξεις ασφαλείας που δεν ελήφθησαν υπόψη.

Πάντως, όπως σημειώνεται, είναι σημαντικό ότι λειτούργησαν οι ηλεκτροβάνες διακοπής παροχής του αερίου και έτσι αποκόπηκε το κύκλωμα μεταφοράς του προπανίου από τις εξωτερικές δεξαμενές προς το υπόγειο δίκτυο των σωληνώσεων στο εργοστάσιο.

Η έρευνα έδειξε διάβρωση από τη διαρροή

Κάτω από τα συντρίμμια του κτιρίου της μπισκοτοβιομηχανίας που κατέγραψε το MEGA, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντόπισαν τον υπογειοποιημένο σωλήνα που συνέδεε τις δεξαμενές του εργοστασίου με τους φούρνους. Η διάβρωση από τη διαρροή είναι εμφανής. Μία χαρακτηριστική κίτρινη και λευκή απόχρωση διακρίνεται στο έδαφος.

«Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους», λέει ο διοικητής ΕΣΚΕΔΙΚ της Πυροσβεστικής.

Όπως διαπιστώθηκε, το εύφλεκτο αέριο μέσω του εδάφους συγκρατήθηκε στο υπόγειο. Παρά τις αναφορές των εργαζομένων, η «βόμβα» στον υπόγειο χώρο άρχισε να σχηματίζεται.

«Ήταν μία μυρωδιά. Ρωτήσαμε εκεί. Μας καθησύχαζαν. Μας λέγανε ότι κάτι έριξαν στον βόθρο για να τρώει τα λίπη; Κάτι τέτοιο μας είπαν. Αν ήξεραν το εύρος της καταστροφής, ότι υπήρχε κίνδυνος για τις ζωές μας, δεν πιστεύω ότι θα το αφήνανε», ανέφερε εργαζόμενη του εργοστασίου.

Ένας σπινθήρας ήταν αρκετός για να λειτουργήσει ως μηχανισμός βίαιης ανάφλεξης, προκαλώντας τη φονική έκρηξη.

Τα πάντα τυλίχθηκαν στις φλόγες, στο έδαφος δημιουργήθηκε κρατήρας και οι θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν ξεπέρασαν τους 1.000 βαθμούς Κελσίου. Η Ελένη, η Βασιλική, η Βούλα, η Αναστασία και η Αγάπη βρίσκονταν ακριβώς πάνω από το σημείο της έκρηξης.

Ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της εταιρείας

Στο μεταξύ, ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» και οι δύο συγκατηγορούμενοι του για την φωτιά από την οποία σκοτώθηκαν πέντε εργαζόμενες.

Οι κατηγορούμενοι, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας, και ο υπεύθυνος βάρδιας, αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα η οποία βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και δεν έχουν ενταχθεί σε αυτή πραγματογνωμοσύνες από όλες τις πλευρές.

Οι συλληφθέντες απολογήθηκαν χθες το απόγευμα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ και σήμερα οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελέα. Παράλληλα τα συνεργεία συνεχίζουν το έργο καθαρισμού των καμένων εγκαταστάσεων στον χώρο του εργοστασίου, ενώ ο δήμος Τρικκαίων κήρυξε τριήμερο δημοτικό πένθος.