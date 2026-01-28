Εργοστάσιο Βιολάντα: Ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη για την πολύνεκρη έκρηξη

Μαραθώνια ήταν η διαδικασία της απολογίας των τριών συλληφθέντων για την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον υπεύθυνο ασφαλείας και τον υπέυθυνο βάρδιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την απολογία τους -που διήρκησε τέσσερις ώρες- αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, που βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο, και δεν έχουν ενταχθεί σε αυτή πραγματογνωμοσύνες από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Όταν ο εισαγγελέας έχει τη δικογραφία πλήρη στα χέρια του, τότε θα λάβει αποφάσεις για το τι μέλλει γενέσθαι.

Υπενθυμίζεται πως, νωρίτερα είχαν φτάσει κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και συνοδεία μεγάλης αυτοκινητοπομπής στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί μέχρι στιγμής περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της πρόκλησης έκρηξης και εμπρησμού από αμέλεια, καθώς και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Οι εισαγγελικές αρχές «ξεσκονίζουν» πλέον τον φάκελο, εστιάζοντας τόσο στις συνθήκες ανάφλεξης όσο και στα μέτρα ασφαλείας.