Βιολάντα: Βίντεο δείχνει πώς έγινε η διαρροή προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη

Επεξηγηματικό βίντεο της Πυροσβεστικής για την έκρηξη στο εργοστάσιο της “Βιολάντα” στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες.
Το πώς έγινε η διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο “Βιολάντα” στα Τρίκαλα, η οποία προκάλεσε την έκρηξη και τη φωτιά που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες, καταγράφει βίντεο της Πυροσβεστικής.
Στα πλάνα καταγράφονται οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου, οι οποίες, όπως ανέφερε και ο διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ υποστράτηγος, Αναστάσιος Μιχαλόπουλος στη σημερινή ενημέρωση για το εργατικό δυστύχημα, βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης.
Μέσω σωληνώσεων, το προπάνιο μεταφερόταν στους φούρνους του εργοστασίου. Η διαρροή εντοπίστηκε στα 80 εκατοστά κάτω από το έδαφος. Λόγω κλίσης, το υγραέριο προπανίου κινούνταν καθοδικά μέσα από το έδαφος και συγκεντρώθηκε στον υπόγειο χώρο της επιχείρησης.
Οπως φαίνεται, ο υπόγειος χώρος που σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκεται κάτω ακριβώς από τη γραμμή παραγωγής, στην οποία βρίσκονταν οι πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους.
Το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο
Σύμφωνα με το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη φονική έκρηξη, η διαρροή προπανίου εντός του εδάφους ήταν “πολύμηνη” και “εκτεταμένη”.
Όπως αναφέρθηκε στην ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για το εργατικό δυστύχημα που έχει συγκλονίσει τη χώρα, κατά τη διάρκεια των ερευνών πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αυτοψίες στον χώρο, χαρτογράφηση της σκηνής του συμβάντος, συλλογή και εργαστηριακή εξέταση ευρημάτων, λήψη καταθέσεων από εργαζομένους και εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς και τεχνική αξιολόγηση κρίσιμων εγκαταστάσεων και συστημάτων, με σκοπό την πλήρη αποτύπωση της εξέλιξης του περιστατικού και των συνθηκών εκδήλωσής του.
Στο πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης. Από τα ευρήματα προέκυψε ύπαρξη πάγου στις σωληνώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτρων, στοιχείο που υποδηλώνει πρόσφατη λειτουργία αυτής. Η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείτο μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονταν κάτω από ασφαλτοστρωμένο χώρο και εισέρχονταν στο ισόγειο τμήμα του κτιρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους.
Κατόπιν εξειδικευμένων ελέγχων με χρήση αζώτου, διαπιστώθηκε διαρροή στο έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη διενέργεια τομής και εκσκαφής σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, όπου εντοπίστηκε εκτεταμένη διαρροή εντός του εδάφους. Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη, με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου. Η σημαντική αυτή διαφυγή προπανίου, μέσω του εδάφους, μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου, με την παρουσία σπινθηρισμού που προκλήθηκε από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης και οδήγησε σε έκρηξη.
