Βιολάντα: Βίντεο δείχνει πώς έγινε η διαρροή προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη

Το πώς έγινε η διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο “Βιολάντα” στα Τρίκαλα, η οποία προκάλεσε την έκρηξη και τη φωτιά που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες, καταγράφει βίντεο της Πυροσβεστικής.

Στα πλάνα καταγράφονται οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου, οι οποίες, όπως ανέφερε και ο διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ υποστράτηγος, Αναστάσιος Μιχαλόπουλος στη σημερινή ενημέρωση για το εργατικό δυστύχημα, βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από την περιοχή της έκρηξης.

Μέσω σωληνώσεων, το προπάνιο μεταφερόταν στους φούρνους του εργοστασίου. Η διαρροή εντοπίστηκε στα 80 εκατοστά κάτω από το έδαφος. Λόγω κλίσης, το υγραέριο προπανίου κινούνταν καθοδικά μέσα από το έδαφος και συγκεντρώθηκε στον υπόγειο χώρο της επιχείρησης.

Οπως φαίνεται, ο υπόγειος χώρος που σημειώθηκε η έκρηξη βρίσκεται κάτω ακριβώς από τη γραμμή παραγωγής, στην οποία βρίσκονταν οι πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους.