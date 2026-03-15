Αχαΐα: Προσπάθησε να θέσει τέρμα στη ζωή της με χάπια

Τέλος στη ζωή της καταναλώνοντας χάπια επιχείρησε να δώσει μια γυναίκα τις πρωινές ώρες της Κυριακής στο Αίγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ωστόσο τη γυναίκα βρήκαν δικοί της άνθρωποι με αποτέλεσμα να κληθεί το ΕΚΑΒ.

Με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.