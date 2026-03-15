Αθήνα: Βίντεο από το φονικό τροχαίο με την εμπλοκή αστυνομικού

Βίντεο από το τροχαίο που συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (12/03), στο κέντρο της Αθήνας, με εμπλοκή αστυνομικού που στέρησε τη ζωή σε ένας 63χρονο, είδε το φως της δημοσιότητας την Κυριακή (15/3).

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, όπου ο 63χρονος κατέληξε, μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής (13/3).

Για το περιστατικό συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3) αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, με τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Δείτε βίντεο από την στιγμή της σύγκρουσης



