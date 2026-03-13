Νεκρός 63χρονος οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα της Άμεσης Δράσης

Για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια συνελήφθη ο αστυνομικός
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χτες Πέμπτη (12.03.2026) σε περιοχή της Αττικής, όπου μια υπηρεσιακή μοτοσικλέτα με οδηγό έναν αστυνομικό συγκρούστηκε με διερχόμενη μηχανή που οδηγούσε ένας 63χρονος.
Σήμερα Παρασκευή, συνελήφθη ο αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Το δυστύχημα συνέβη στο κέντρο της Αθήνας.
Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ο αστυνομικός οδηγώντας την υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα, που οδηγούσε ο άτυχος 63χρονος, ελληνικής καταγωγής.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, όπου ο 63χρονος κατέληξε το μεσημέρι της Παρασκευής.
Η προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.
Σε βάρος του διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.
