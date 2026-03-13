Νεκρός 63χρονος οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα της Άμεσης Δράσης

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χτες Πέμπτη (12.03.2026) σε περιοχή της Αττικής, όπου μια υπηρεσιακή μοτοσικλέτα με οδηγό έναν αστυνομικό συγκρούστηκε με διερχόμενη μηχανή που οδηγούσε ένας 63χρονος.

Σήμερα Παρασκευή, συνελήφθη ο αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Το δυστύχημα συνέβη στο κέντρο της Αθήνας.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ο αστυνομικός οδηγώντας την υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα, που οδηγούσε ο άτυχος 63χρονος, ελληνικής καταγωγής.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, όπου ο 63χρονος κατέληξε το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Σε βάρος του διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.