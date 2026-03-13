Συντάξεις: Πώς η αργία της 25ης Μαρτίου φέρνει τα χρήματα νωρίτερα

Ο e-ΕΦΚΑ γνωστοποίησε τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Απριλίου 2026, επισημαίνοντας ότι θα διατηρηθεί ο καθιερωμένος διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών δικαιούχων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις που προέρχονται από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1.1.2017 και έπειτα.

Επιπλέον, την Πέμπτη 26 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί και η πληρωμή όλων των επικουρικών συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κατηγορίας ασφαλισμένων.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα ακολουθήσει η καταβολή των κύριων συντάξεων των τέως ταμείων μισθωτών, δηλαδή των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και λοιπών εντασσόμενων φορέων, όπως ΤΣΕΑΠΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, καθώς και των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημέρα θα δοθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, ολοκληρώνοντας έτσι το πρόγραμμα πληρωμών για τον μήνα Απρίλιο.

Τι πρέπει να προσέξουν οι συνταξιούχοι

Η διαθεσιμότητα των χρημάτων στα ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα είναι πλέον πάγια τακτική των τραπεζών. Ωστόσο, οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εμφάνιση του υπολοίπου στους λογαριασμούς ξεκινά σταδιακά από τις 17:00 το απόγευμα έως τις βραδινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, ανάλογα με το τραπεζικό ίδρυμα.

Λόγω της 25ης Μαρτιου οι συνταξιούχοι των Μη Μισθωτών θα έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους από την Τρίτη 23 Μαρτίου αρκεί να χρησιμοποιήσουν τις κάρτες τους στα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης.