Παναγιώτης Λαφαζάνης: Σε αντιπολεμική συγκέντρωση στο Σύνταγμα με εικόνα του Αλί Χαμενεΐ

Στο Σύνταγμα πραγματοποιήθηκε αντιπολεμική συγκέντρωση, στην οποία παρευρέθηκε και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, κρατώντας φωτογραφία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.
Πολίτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας εκφράζοντας την αντίθεσή τους στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μετά το τέλος της συγκέντρωσης, ακολούθησε πορεία προς την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.
Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο πρώην υπουργός και επικεφαλής του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης, Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος κρατούσε φωτογραφία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, σκοτώθηκε πριν από 12 ημέρες έπειτα από αεροπορική επιδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISS
Να σημειωθεί ότι ο φωτογράφος που απαθανάτισε τη στιγμή απάντησε σε σχόλια που διατυπώθηκαν για τη γνησιότητα της φωτογραφίας και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για προϊόν AI.
"Σταματήστε να ψάχνετε για τεχνική νοημοσύνη AI εκεί που υπάρχει ο μόχθος του φωτορεπόρτερ.
Είναι λυπηρό να πρέπει να αποδείξουμε τα αυτονόητα. Η χθεσινή μου φωτογραφία από τη συγκέντρωση δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου αλγορίθμου, αλλά αποτέλεσμα παρουσίας στο δρόμο. Αυτός είναι ο ρόλος του φωτορεπορτάζ: να είμαστε οι «μάρτυρες» της πραγματικότητας. Η αλήθεια χρειάζεται μόνο έναν φακό και έναν άνθρωπο πίσω από αυτόν" ανέφερε σε δημοσίευσή του στο facebook
