Παναγιώτης Λαφαζάνης: Σε αντιπολεμική συγκέντρωση στο Σύνταγμα με εικόνα του Αλί Χαμενεΐ

Στο Σύνταγμα πραγματοποιήθηκε αντιπολεμική συγκέντρωση, στην οποία παρευρέθηκε και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, κρατώντας φωτογραφία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Πολίτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας εκφράζοντας την αντίθεσή τους στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μετά το τέλος της συγκέντρωσης, ακολούθησε πορεία προς την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο πρώην υπουργός και επικεφαλής του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης, Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος κρατούσε φωτογραφία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, σκοτώθηκε πριν από 12 ημέρες έπειτα από αεροπορική επιδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών.