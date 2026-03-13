Back to Top
Πάτρα: Τροχαίο με μηχανάκι - Ένας τραυματίας

Πάτρα: Τροχαίο με μηχανάκι - Ένας τραυματίας

Στη συμβολή των οδών Σολωμού και Βορείου Ηπείρου

Τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στην Πάτρα. ΙΧ και δίκυκλο συγκρούστηκαν στη συμβολή των οδών Σολωμού και Βορείου Ηπείρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας που οδηγούσε το μηχανάκι έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε.

Στο σημείο μετέβη δικυκλιστής του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

