Πάτρα: Τροχαίο με μηχανάκι - Ένας τραυματίας

Τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στην Πάτρα. ΙΧ και δίκυκλο συγκρούστηκαν στη συμβολή των οδών Σολωμού και Βορείου Ηπείρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας που οδηγούσε το μηχανάκι έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε.

Στο σημείο μετέβη δικυκλιστής του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.