Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο «Γάλαρος»

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο επιχειρηματίας Γιώργος Αβραμόπουλος. Ήταν γνωστός ως «Γάλαρος» και δραστηριοποιείτο στον χώρο της εστίασης.

Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 14 Μαρτίου . από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Γάλαρο Τριταίας.

Δύσκολες ώρες για τη σύζυγό του Νίκη, τα παιδιά , τα αδέλφια και τα εγγόνια του.