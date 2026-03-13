Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο «Γάλαρος»

Δραστηριοποιείτο στον χώρο της εστίασης
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο επιχειρηματίας Γιώργος Αβραμόπουλος. Ήταν γνωστός ως «Γάλαρος» και δραστηριοποιείτο στον χώρο της εστίασης.
Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 14 Μαρτίου . από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Γάλαρο Τριταίας.
Δύσκολες ώρες για τη σύζυγό του Νίκη, τα παιδιά , τα αδέλφια και τα εγγόνια του.
