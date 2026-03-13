Πάτρα: «Τη βλέπουμε έτοιμη αλλά είναι πάντα κλειστή»- Τι λένε κάτοικοι για την παιδική χαρά στα Παλαιά Σφαγεία- ΦΩΤΟ

Ερωτήματα για το πότε θα δοθεί τελικά σε χρήση η νέα παιδική χαρά στον χώρο των Παλαιών Σφαγείων εκφράζουν κάτοικοι της περιοχής, καθώς όπως υποστηρίζουν η εγκατάσταση φαίνεται ολοκληρωμένη, ωστόσο παραμένει κλειστή.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr η Μ.Π., κάτοικος Μιντιλογλίου, από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2025 είχε ανακοινωθεί επίσημα από το Δήμο η επικείμενη παράδοση της παιδικής χαράς. «Μέχρι και σήμερα όμως δεν έχει ανοίξει. Τη βλέπουμε έτοιμη αλλά είναι συνεχώς κλειδωμένη», σημειώνει.

Η ίδια επιχείρησε να επικοινωνήσει με υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων προκειμένου να ενημερωθεί για το τι συμβαίνει. «Πήρα τηλέφωνο στον Δήμο Πατρέων και από τη μία υπηρεσία με συνέδεαν με την άλλη. Τελικά ρώτησα ποιες ώρες λειτουργεί η πλατεία στα Σφαγεία και μου είπαν ότι είναι ανοιχτή από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Εμείς όμως τη βλέπουμε συνέχεια κλειστή, δεν είναι ποτέ ανοιχτή», αναφέρει.

Παράλληλα, όπως λέει, επικοινώνησε και με τη διεύθυνση των Παλαιών Σφαγείων, χωρίς όμως να λάβει σαφείς απαντήσεις. «Η απάντηση που πήρα ήταν ότι πρόκειται για γραφειοκρατικά θέματα που δεν μας αφορούν», επισημαίνει.

Η ίδια τονίζει ότι είναι κρίμα να παραμένει κλειστή μια ολοκαίνουργια παιδική χαρά, όταν άλλοι χώροι παιχνιδιού στην πόλη παρουσιάζουν προβλήματα. Όπως αναφέρει, «είναι μια έτοιμη και καινούργια πλατεία που παραμένει κλειστή, ενώ υπάρχουν άλλες παιδικές χαρές όπου υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν τα παιδιά. Είναι πραγματικά κρίμα».

Τέλος, η Μ.Π. σημειώνει ότι έχει ήδη υποβάλει σχετική αναφορά μέσω της πλατφόρμας Sense.City, η οποία μέχρι στιγμής, όπως λέει, βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας.