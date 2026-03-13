Τραγωδία στον Πύργο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 18χρονος μαθητής που έπεσε απ’ τον τρίτο όροφο

ΝΕΟΤΕΡΟ: Δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή ο 18χρονος μαθητής που τραυματίστηκε εξαιρετικά σοβαρά μετά από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον Πύργο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.



Ο νεαρός μόλις 18 ετών, έπεσε από μεγάλο ύψος στον ακάλυπτο χώρο της κατοικίας του στην οδό Μανωλοπούλου -απέναντι από το διοικήτηριο της ΠΕ Ηλείας, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ βαριά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Οι περίοικοι που άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί.

Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν ήταν και ο τραγικός πατέρας του νεαρού, ο οποίος αντίκρισε το παιδί του βαριά τραυματισμένο.