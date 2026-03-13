Τραγωδία στον Πύργο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 18χρονος μαθητής που έπεσε απ’ τον τρίτο όροφο

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε...
ΝΕΟΤΕΡΟ: Δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή ο 18χρονος μαθητής που τραυματίστηκε εξαιρετικά σοβαρά μετά από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στον Πύργο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και προκαλώντας συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.
Ο νεαρός μόλις 18 ετών, έπεσε από μεγάλο ύψος στον ακάλυπτο χώρο της κατοικίας του στην οδό Μανωλοπούλου -απέναντι από το διοικήτηριο της ΠΕ Ηλείας, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ βαριά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.
Οι περίοικοι που άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να δουν τι είχε συμβεί.
Ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν ήταν και ο τραγικός πατέρας του νεαρού, ο οποίος αντίκρισε το παιδί του βαριά τραυματισμένο.
ΝΩΡΙΤΕΡΑ Σε κρίσιμη κατάσταση στο γενικό νοσοκομείο του Πύργου μεταφέρθηκε ένας νεαρός, μόλις 18 ετών, μετά από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο νεαρός φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος σε ακάλυπτο πολυκατοικίας.
Οι περίοικοι άκουσαν τον ήχο από την πρώτη και έτρεξαν να δουν τι είχε συμβεί.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο ΓΝ Ηλείας.
Ο 18χρονος, μαθητής της Γ΄ Λυκείου, βρισκόταν στο κατώφλι μιας νέας ζωής, καθώς ετοιμαζόταν να δώσει Πανελλήνιες εξετάσεις και να ανοίξει τα φτερά του για το μέλλον.
Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία.
Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν και φίλοι καθώς και συμμαθητές του, αδυνατώντας να πιστέψουν αυτό που είχε συμβεί, με τη θλίψη να είναι διάχυτη.
πηγή patrisnews.com
Tο πρωί της Δευτέρας η έκτακτη σύσκεψη για τον Οδοντωτό- Ποιοι θα συμμετέχουν
Πάτρα: «Τη βλέπουμε έτοιμη αλλά είναι πάντα κλειστή»- Τι λένε κάτοικοι για την παιδική χαρά στα Παλαιά Σφαγεία- ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr