Tο πρωί της Δευτέρας η έκτακτη σύσκεψη για τον Οδοντωτό- Ποιοι θα συμμετέχουν

Σύσκεψη φορέων για το ζήτημα του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού- Καλαβρύτων συγκαλείται τη Δευτέρα 13 Μαρτίου στις 11 το πρωί, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριος Φαρμάκης, με φόντο την πρόσφατη απόφαση του ΟΣΕ για προσωρινή αναστολή των δρομολογίων στη γραμμή.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των βουλευτών Αχαΐας, καθώς και των δημάρχων Παναγιώτη Ανδριόπουλο (Αιγιαλείας) και Θανάση Παπαδόπουλο (Καλαβρύτων), ενώ έχουν κληθεί να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και υπηρεσιών. Στόχος είναι η διαμόρφωση κοινού υπομνήματος που θα αποσταλεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της Ελλάδας και στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, προκειμένου να υπάρξουν συντονισμένες ενέργειες για την αποκατάσταση της λειτουργίας της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής το συντομότερο δυνατό.

Το ζήτημα της αναστολής των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς η λειτουργία του τρένου συνδέεται άμεσα τόσο με την τουριστική κίνηση όσο και με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Στη σύσκεψη της Δευτέρας αναμένεται να τεθούν επί τάπητος οι άμεσες παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αποκατάσταση της ασφάλειας της γραμμής, καθώς και οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, ώστε ο Οδοντωτός να επανέλθει σε πλήρη λειτουργία το συντομότερο δυνατό.