Αχαΐα: Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού Καλαβρύτων μέχρι νεωτέρας - Η απόφαση του ΟΣΕ

Την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Καλαβρύτων στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα ανακοίνωσε ο ΟΣΕ, λόγω των έντονων φυσικών φαινομένων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Η ανακοίνωση

Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε τμήματα της τουριστικής διαδρομής στον Οδοντωτό Καλαβρύτων, έχουν παρατηρηθεί έντονα φυσικά φαινόμενα που οδηγούν σε κατολισθήσεις μεγάλων και επικίνδυνων βράχων προς τις σιδηροτροχιές από τη γύρω δασική έκταση του όρους Χελμού.

Ταυτόχρονα, ήδη από το προηγούμενο έτος, κατόπιν ενεργειών και αναφορών τοπικών φορέων της περιοχής, έχει κινηθεί προανακριτική διαδικασία για την πιθανή επικινδυνότητα του εν λόγω δικτύου, τα πορίσματα της οποίας αναμένονται μέχρι και σήμερα.

Ως Διαχειριστής της Σιδηροδρομικής Υποδομής, η Εταιρεία μας έχει ήδη λάβει αυξημένα μέτρα για τη συνεχή παρακολούθηση των φυσικών φαινομένων στο δίκτυο του Οδοντωτού, καθώς και για τη διαρκή διατήρηση της υποδομής σε κατάλληλη και ασφαλή κατάσταση, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της:

1. Επιθεώρηση και καθαρισμός της υποδομής από βοηθητική μηχανή έργου πριν την εκτέλεση κάθε δρομολογίου κατά τις ημέρες έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή, προκειμένου να απομακρύνονται φερτά υλικά

2. Παρουσία τεχνικού/τεχνίτη σε κάθε εκτελούμενο δρομολόγιο, προκειμένου να παρέχεται άμεσα συνδρομή σε περίπτωση που ανακύπτει τεχνικό πρόβλημα που αφορά στην υποδομή κατά την εκτέλεση του δρομολογίου

3. Εγκατάσταση σεισμογραφικών και μετεωρολογικών σταθμών για τη διαρκή παρακολούθηση των φυσικών φαινομένων στην περιοχή

Ωστόσο, η παρατηρούμενη ένταση των ακραίων φυσικών φαινομένων και η αύξηση των κατολισθήσεων μεγάλων σε όγκο βράχων που επηρεάζουν τμήματα της τουριστικής διαδρομής Διακοπτό-Καλάβρυτα, επιτάσσουν την εκ νέου αξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας του Οδοντωτού.

Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Καλαβρύτων (τουριστική διαδρομή Διακοπτό-Καλάβρυτα), μέχρι την επαναξιολόγηση των επικρατουσών συνθηκών και τη διενέργεια των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών στον περιβάλλοντα χώρο του όρους Χελμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές.