Αχαΐα: Τριπλή εθελοντική αιμοδοσία το σαββατοκύριακο 14 και 15/3

Ο Σύλλογος Εθελοντών αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Άγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει για αυτό το σαββαοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου 2026 τριπλή εθελοντική αιμοδοσία.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία στη Δαφνούλα Ερυμάνθου το Σάββατο 14/3 και ώρα 17.30 - 21.30, σε συνεργασία με τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο.

Ακόμα θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία στη Χιόνα Ερυμάνθου την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 και ώρα 9.30 το πρωί με 13.30 σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα.

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 θα λάβει χώρα εθελοντική αιμοδοσία και στο Πετρωτό Πατρών, και ώρα 9.30 -13.30 στο Νηπιαγωγείο Μαυρομανδήλας σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα.

Κάθε σταγόνα αίματος που δίνετε δίνει ελπίδα δίνει αγάπη σώζει ζωές! Γίνετε και εσείς Εθελοντές Αιμοδότες και νιώστε τη χαρά της προσφοράς!!

Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε το κόσμο λίγο καλύτερο.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη. «Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας», αναφέρει τέλος η ανακοίνωση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας.