Παναιτώλιο: Τραυματισμός 50χρονης σε κοιμητήριο- Έπεσε από μάντρα

Σοβαρός τραυματισμός 50χρονης σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 11 Μαρτίου στο κοιμητήριο Παναιτωλίου.

Η πενηντάχρονη έπεσε από ύψος τουλάχιστον δύο μέτρων μάντρα που βρίσκεται εφαπτόμενη με το έδαφος, στο νότιο τμήμα του κοιμητηρίου του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Παναιτωλίου, όπως γράφει το panaitolionews.blogspot.com.

Με την βοήθεια κατοίκων και την άμεση επέμβαση αντρών του ΕΚΑΒ Αγρινίου μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση το βράδυ καθώς είχε συντριπτικό σπάσιμο του δεξιού της ποδιού, όπου της τοποθετήθηκαν λάμες.

Το ερώτημα που απασχολεί την τοπική κοινωνία του Παναιτωλίου είναι γιατί ενώ η μάντρα νότια του κοιμητηρίου έχει κατασκευαστεί εδώ και πολύ καιρό ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση του εδάφους που είχε παρατηρηθεί, ωστόσο δεν κατασκευάστηκε ακόμη περίφραξη στο σημείο που κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο. Σύμφωνα πάντως με την Κοινότητα Παναιτωλίου, έχει εδώ και καιρό διαβιβαστεί αίτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την επικινδυνότητα του σημείου και την ανάγκη κατασκευής περίφραξης.





