Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του Δημήτρη Τσιμπούκη- Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος και πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Τσιμπούκης, ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία και μαχητής της αυτοδιοίκησης.

Ο Δημήτρης Τσιμπούκης υπηρέτησε την πόλη μέσα από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου, ενώ διετέλεσε και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, επί δημαρχίας του Ανδρέα Καράβολα, συμβάλλοντας ενεργά σε ζητήματα που αφορούσαν την καθημερινότητα των πολιτών και την ανάπτυξη της περιοχής.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από τον Σπύρο Βέρριο, προκαλώντας θλίψη σε όσους τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του.