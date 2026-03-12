Back to Top
Λουτράκι: Άγρια επίθεση σε 20χρονο- Τον τραυμάτισαν με νυστέρι και τον έστειλαν στο νοσοκομείο

Οι αστυνομικές Aρχές αναζητούν τα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό

Περιστατικό βίας καταγράφηκε στο Λουτράκι, με θύμα έναν 20χρονο νεαρό που δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας loutrakiblog.gr, γύρω στις 07:00 το πρωί της Πέμπτης ο νεαρός μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, καθώς νωρίτερα είχε δεχθεί επίθεση στο πάρκο της Δεξαμενής.

Ο 20χρονος έφερε πολλαπλά τραύματα από νυστέρι στο πρόσωπο, την κοιλιά και τα πόδια, ενώ στο σώμα του υπήρχαν και μώλωπες από χτυπήματα στο πρόσωπο και το στήθος.

Οι γιατροί τού παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για περαιτέρω εξετάσεις.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς τα τραύματά του είναι επιφανειακά και αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Aρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση και αναζητούν τα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό.

