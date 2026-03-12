Πιερία: Στη ΜΕΘ γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων

Στο νοσοκομείο Κατερίνης νοσηλεύεται μια Γερμανίδα τουρίστρια, η οποία δέχτηκε επίθεση από αγέλη σκύλων στο Λιτόχωρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 61χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική.

Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα βρέθηκε στην περιοχή φιλοξενούμενη από φίλους της και χθες το μεσημέρι γύρω στις 12:00 έκανε βόλτα σε αγροτική περιοχή ανάμεσα στο Λιτόχωρο και στο Δίον Πιερίας, όταν δέχτηκε επίθεση από μία αγέλη αδέσποτων σκυλιών.

Διακομίστηκε με τραύματα σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Στο νοσοκομείο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του δήμου Δίον Ολύμπου συνελήφθη, οδηγήθηκε στο αυτόφωρο με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ αφέθηκε ελεύθερος μέχρις ότου οριστεί τακτική δικάσιμος.