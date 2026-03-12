Καιρός: Αίθριος μέχρι τα μέσα Μαρτίου- «Μικρή πιθανότητα βροχής από 20/3» λέει ο προγνώστης καιρού Νικόλας Σερέτης

Η πρόγνωση του καιρού
Ιδιαίτερα αίθριος ήταν ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου στην Πάτρα, με τις θερμοκρασίες να κινούνται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με τον Νικόλα Σερέτη, γεωλόγο και προγνώστη καιρού, ο οποίος μίλησε στο thebest.gr.
«Το πρώτο δεκαήμερο του μήνα κύλησε ομαλά, με ηλιόλουστες ημέρες και θερμοκρασίες χωρίς ακραίες τιμές, με τις βροχές γενικά να είναι περιορισμένες», αναφέρει ο ίδιος.
Ο κ. Σερέτης προσθέτει ότι «ο καιρός θα παραμείνει σταθερός έως την Πέμπτη 19 Μαρτίου, ενώ από την Παρασκευή 20/3 υπάρχει πιθανότητα 50-60% βροχόπτωσης, η οποία όμως δεν θα φτάσει τα επίπεδα του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου». Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 18 και 19°C, με τις ελάχιστες τα ξημερώματα γύρω στους 10°C, ενώ από τη Δευτέρα 16/3 η μέγιστη θερμοκρασία θα πέσει στους 16-17°C».
Ο Νικόλας Σερέτης σημειώνει ότι «στο Ρίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία της θάλασσας θα είναι στους 14-15°C».
Τέλος, όπως επισημαίνει, «παρά την πιθανότητα βροχόπτωσης από την Παρασκευή, ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος».
