Πάτρα: Τραυματισμός δικυκλιστή στη διασταύρωση Αγίου Νικολάου και Κανακάρη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Αγίου Νικολάου και Κανακάρη, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος βρέθηκε στο οδόστρωμα και άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έφθασε στο σημείο και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει η Τροχαία, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο λειτουργούν φωτεινοί σηματοδότες και εξετάζεται πώς προκλήθηκε η σύγκρουση.