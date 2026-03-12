Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι φέρνει το νέο Ε1 για τα ενοίκια σε γιατρούς, εκπαιδευτικούς και ένστολους

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση Α.1062/2026 της ΑΑΔΕ για το νέο έντυπο Ε1 των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025, βάζοντας σε επίσημη τροχιά τη φετινή διαδικασία και ενσωματώνοντας μία ρύθμιση που απασχόλησε νομοθετικά το προηγούμενο διάστημα.

Η απόφαση για το Ε1 υπενθυμίζει ότι οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβάλλονται από 16.03.2026 έως 15.07.2026 μέσω myAADE, ενώ για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και οντότητες με απλογραφικά βιβλία η προθεσμία φτάνει έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου.

Στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, το νέο Ε1 περιλαμβάνει νέους κωδικούς που συνδέονται με την απαλλαγή φόρου για ενοίκια κατοικιών όταν αυτές μισθώνονται για τουλάχιστον έξι μήνες σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς και ένστολους του Δημοσίου. Η σχετική πρόβλεψη περνά μέσω των νέων κωδικών 66 και 67 στο Ε2 και το εισόδημα μεταφέρεται στη συνέχεια στους κωδικούς 119-120 του Ε1.

Στο ίδιο πακέτο αλλαγών προστίθεται και ο νέος κωδικός 079 στο Ε1, ο οποίος αφορά ενήλικο εξαρτώμενο άγαμο τέκνο έως 25 ετών, όταν σπουδάζει, είναι εγγεγραμμένο στη ΔΥΠΑ ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, ώστε να μην εφαρμόζεται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη.

Παράλληλα, διευρύνονται οι επιλογές στους κωδικούς 045-046 και 047-048 που συνδέονται με το ελάχιστο καθαρό ποσό εισοδήματος. Στους κωδικούς 045-046 προστίθενται φέτος ως κατηγορίες εξαίρεσης οι υποδιανομείς και υποπράκτορες Τύπου, οι πλανόδιοι λαχειοπώλες και οι μητέρες κατά το έτος τοκετού, υιοθεσίας ή αναδοχής και για τα δύο επόμενα έτη. Στους κωδικούς 047-048 προστίθεται η κατηγορία των εκμεταλλευτών σχολικού κυλικείου, ενώ επεκτείνεται και το πληθυσμιακό όριο για ορισμένες παραμεθόριες περιοχές έως τους 1.700 κατοίκους.

Επιπλέον, μπαίνουν φέτος ρητά και νέες κατονομαζόμενες περιπτώσεις σε ήδη υφιστάμενα πεδία καθώς περιλαμβάνονται πλέον η αποζημίωση δικηγόρων στους οποίους έχει μεταφερθεί δικαστηριακή ύλη, η οικονομική ενίσχυση του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης και η επιδότηση με τη μορφή επιστροφής ποσού ενοικίου.