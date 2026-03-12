Εκείνοι που "παλεύουν" για τους άνεργους κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι - Κινητοποίηση στο ΚΠΑ 2 Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ

Το πρωί της Πέμπτης, εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ στην Πάτρα προχώρησαν σε κινητοποίηση έξω από το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2 (ΚΠΑ2) στην περιοχή της Αγυιάς.

Κατά τη διάρκεια της δράσης ανάρτησαν πανό και εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους για τα σοβαρά προβλήματα που, όπως αναφέρουν, αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που προκήρυξε η Ομοσπονδία για την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Μαρτίου, καλώντας σε συμμετοχή όλους τους εργαζόμενους της ΔΥΠΑ, ανεξάρτητα από τη μορφή της εργασιακής τους σχέσης.