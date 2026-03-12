Εκείνοι που "παλεύουν" για τους άνεργους κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι - Κινητοποίηση στο ΚΠΑ 2 Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ

Στα όρια του φάσματος της ανεργίας οι εργασιακοί σύμβουλοι του οργανισμού
Το πρωί της Πέμπτης, εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ στην Πάτρα προχώρησαν σε κινητοποίηση έξω από το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2 (ΚΠΑ2) στην περιοχή της Αγυιάς.
Κατά τη διάρκεια της δράσης ανάρτησαν πανό και εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους για τα σοβαρά προβλήματα που, όπως αναφέρουν, αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που προκήρυξε η Ομοσπονδία για την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Μαρτίου, καλώντας σε συμμετοχή όλους τους εργαζόμενους της ΔΥΠΑ, ανεξάρτητα από τη μορφή της εργασιακής τους σχέσης.
15 εργαζόμενοι του ΚΠΑ 2 Πάτρας κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι
Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν την απομάκρυνση των Εργασιακών Συμβούλων και την έντονη έλλειψη προσωπικού στις υπηρεσίες, επισημαίνοντας ότι οι κενές οργανικές θέσεις ξεπερνούν τις 1.500. Παράλληλα τονίζουν ότι καλούνται να διαχειριστούν αυξημένο φόρτο εργασίας, την ώρα που αποχωρούν εργαζόμενοι από προγράμματα όπως το 55-67, χωρίς να υπάρχει σχεδιασμός για την αντικατάστασή τους.
Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι η παραμονή των Εργασιακών Συμβούλων στις θέσεις τους, η ενίσχυση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό, η αύξηση των μισθών, καθώς και η συνέχιση του προγράμματος 55-67, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr