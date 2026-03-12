Βρετανία: Μητέρα 10 παιδιών κρατούσε αιχμάλωτη γυναίκα, την ξυλοκοπούσε και της έριχνε χλωρίνη στο πρόσωπο

Αδιανόητα και φρικιαστικά είναι τα όσα πέρασε μία κοπελίτσα 16 ετών, που για 25 χρόνια, την κρατούσε αιχμάλωτη μία μητέρα 10 παιδιών στη Βρετανία, σε απάνθρωπες συνθήκες με βασανισμούς και υποσιτισμό κάνοντάς την σκλάβα.

Μια γυναίκα, μητέρα δέκα παιδιών, καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκισης επειδή κρατούσε μια ευάλωτη γυναίκα αιχμάλωτη και την ανάγκαζε να εργάζεται ως σκλάβα για 25 χρόνια.

Η Μάντι Γουίξον (56) κρίθηκε ένοχη για παράνομη κατακράτηση και για εξαναγκασμό της γυναίκας να καθαρίζει το ακατάστατο σπίτι της στο Tewkesbury του Gloucestershire.

Το θύμα, που έχει μαθησιακές δυσκολίες και σήμερα βρίσκεται στα μέσα της τέταρτης δεκαετίας της ζωής του, υπέστη σοβαρή κακοποίηση. Σύμφωνα με το δικαστήριο, η δράστης της έριχνε υγρό πιάτων στον λαιμό, της πέταγε χλωρίνη στο πρόσωπο, της ξύρισε το κεφάλι παρά τη θέλησή της και την ανάγκαζε να ζει τρώγοντας υπολείμματα φαγητού.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής στο Crown Court του Gloucester, ο δικαστής Ίαν Λόρι τόνισε: «Κρατήσατε αυτή τη γυναίκα αιχμάλωτη με σκληρό και επίμονο τρόπο… Το βαθύ και διαρκές τραύμα αυτής της σκλαβιάς παραμένει».

Σε δήλωσή της, η επιζήσασα ανέφερε: «Για 25 χρόνια ζούσα μέσα στον φόβο, τον έλεγχο και την κακοποίηση. Με αντιμετώπιζαν σαν να μην είχε καμία σημασία η ζωή, η ελευθερία και η φωνή μου», αναφέρει το BBC.

Η Γουίξον κρίθηκε ένοχη για δύο κατηγορίες εξαναγκαστικής εργασίας και τέσσερις επιθέσεις που προκάλεσαν σωματική βλάβη, ενώ αθωώθηκε για μία ακόμη κατηγορία επίθεσης.

Στη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι το θύμα, το οποίο τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ως «Κ», προερχόταν από προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον. Το 1996, όταν ήταν περίπου 16 ετών, πέρασε υπό τη φροντίδα της Γουίξον, η οποία είχε χαλαρή σχέση με την οικογένειά της.

Η γυναίκα εντοπίστηκε από την αστυνομία στις 15 Μαρτίου 2021, όταν ένας από τους γιους της κατηγορούμενης εξέφρασε ανησυχία για την κατάστασή της.

Κατά την περίοδο που ζούσε στο σπίτι της Γουίξον, δεχόταν συστηματικά ξυλοδαρμούς, ενώ της έσπασαν δόντια με το κοντάρι μιας σκούπας. Εξαιτίας της κακής υγιεινής και της παραμέλησης έχασε και άλλα δόντια και αναγκαζόταν να πλένεται κρυφά τη νύχτα.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε μεγάλους κάλους στα πόδια και στους αστραγάλους, επειδή περνούσε ώρες στα γόνατα καθαρίζοντας πατώματα. Γιατροί κατέγραψαν ότι ήταν υποσιτισμένη, ενώ ο οδοντίατρός της σημείωσε πως πιθανότατα υπέφερε για χρόνια από έντονο πόνο λόγω αθεράπευτων λοιμώξεων και αποστημάτων.

Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι η Γουίξον εισέπραττε επιδόματα στο όνομα του θύματος για όλο το διάστημα της αιχμαλωσίας, λαμβάνοντας πιθανότατα πάνω από 100.000 λίρες.

Ο ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας του Gloucestershire, Ίαν Φλέτσερ, δήλωσε ότι η Γουίξον κατάφερε να κρατήσει την γυναίκα αιχμάλωτη για τόσα χρόνια επειδή ήταν «εξαιρετικά χειριστική» ακόμη και απέναντι στην οικογένειά της.

Αρχικά η «Κ» επιτρεπόταν να βγαίνει από το σπίτι και γείτονες την είχαν δει. Αργότερα όμως κρατήθηκε κλειδωμένη μέσα στο σπίτι, ενώ η Γουίξον ισχυριζόταν ότι είχε μετακομίσει στη Σκωτία με έναν φίλο της.

Σε κάποια περίπτωση που προσπάθησε να βγάλει τα σκουπίδια, φέρεται να την είδε γείτονας και η Γουίξον την χτύπησε άγρια. Οι επιθέσεις ήταν συχνές, με το θύμα να δέχεται γροθιές, κλωτσιές και να σπρώχνεται από τις σκάλες.

Σε σημειώσεις που κρατούσε κρυφά, η γυναίκα έγραφε ότι ονειρευόταν να δει ξανά το φως του ήλιου.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η κατηγορούμενη δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια και συνεχίζει να αρνείται ότι έκανε κάτι λάθος.

Το θύμα ανέφερε επίσης ότι μερικές φορές τα παιδιά της Γουίξον της έδιναν κρυφά μπισκότα, αλλά αν την έπιαναν να τρώει, δεχόταν ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα είχε εντελώς απανθρωποποιηθεί. «Δεν νομίζω ότι η Μάντι Γουίξον την έβλεπε ως άνθρωπο. Τη θεωρούσε σκλάβα για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της και να κάνει τη δική της ζωή ευκολότερη», δήλωσε ο Φλέτσερ.

Μετά τη διάσωσή της, η «Κ» μετακόμισε σε ανάδοχη οικογένεια, άρχισε να φοιτά σε κολέγιο, να λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη και κατάφερε ακόμη και να ταξιδέψει για διακοπές στο εξωτερικό.

Η ανάδοχη μητέρα της δήλωσε ότι, παρότι η «Κ» φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται πλήρως την έκταση της κακοποίησης που υπέστη, εξακολουθεί να είναι βαθιά τραυματισμένη από όσα πέρασε.

«Στην αρχή δεν ήθελε να την αγκαλιάζω, γι’ αυτό της έλεγα: “Όταν θα είσαι έτοιμη, θα είμαι εδώ για σένα”. Μέσα σε μια εβδομάδα γύρισε και άρχισε να δείχνει τρυφερότητα», ανέφερε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η «Κ» αποκαλεί τη Γουίξον «τη μάγισσα» και εξακολουθεί να είναι τρομοκρατημένη από εκείνη.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας για την ανακοίνωση της ποινής, ο εισαγγελέας Σαμ Τζόουνς διάβασε στο δικαστήριο ένα σημείωμα που είχε γράψει το θύμα.

Στην επιστολή της, η «Κ» ανέφερε ότι εξακολουθεί να κουβαλά «το τραύμα και τους εφιάλτες» κάθε μέρα.

«Τώρα ζω με μια υπέροχη οικογένεια που μου δείχνει καλοσύνη, υπομονή και στήριξη. Η αγάπη τους με βοηθά σιγά-σιγά να ξαναχτίσω τη ζωή που μου στερήθηκε και να αρχίσω να νιώθω ξανά ασφαλής», έγραψε.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Τίποτα δεν μπορεί να μου επιστρέψει τα 25 χρόνια που έχασα».