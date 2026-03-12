Πάτρα: Όταν ο Ανδρέας Ηλιάδης προειδοποιούσε μέσω του thebest για την επικινδυνότητα του ποδηλατόδρομου

Ήταν Σεπτέμβριος του 2022 όταν ο Εντατικολόγος, Υπεύθυνος της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας στο Ρίο, Ανδρέας Ηλιάδης, προειδοποιούσε για τα επικίνδυνα σημεία του ποδηλατόδρομου, όπως ήταν διαμορφωμένος μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Ο κ. Ηλιάδης είναι λάτρης του ποδηλάτου και από την εμπειρία του είχε υποδείξει τρία σημεία που ελόχευαν σοβαρούς κινδύνους τραυματισμών, στεκόμενος ιδιαίτερα στο ζήτημα των παιδιών και την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού τους.

Τα σημεία που είχε υποδείξει τότε αφορούσαν τα ανοικτά σημεία όπου «μπλέκεται ο δρόμος με τον ποδηλατόδρομο χωρίς σαφή όρια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επικινδυνότητα για τους ποδηλάτες» όπως είχε πει χαρακτηριστικά στο thebest.

Χθες το απόγευμα τραυματίστηκε ο ίδιος ενώ εκινείτο στον ποδηλατόδρομο και όπως αναφέρει έστειλε επιστολή στον Δήμαρχο από το δωμάτιο νοσηλείας του, ζητώντας να κλείσει η πρόσβαση από το σημείο της μπάρας του τρένου, μέχρι το σημείο του ατυχήματος.

Όπως περιγράφει στην επιστολή του, στο ύψος του νέου ΚΤΕΛ , συγκρούστηκε με άλλο ποδήλατο μετωπικά όταν έχασαν την ισορροπία τους, αφού οι ρόδες των ποδηλάτων τους μπήκαν μέσα στις ράγες του τρένου. Όπως τονίζει, στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη και αναγκαστικά ένας ποδηλάτης πρέπει να πάρει αυτή την πορεία από τον ποδηλατόδρομο, από το deck προς την Πάτρα και αντίστροφα.

Ο γιατρός μετά το ατύχημα μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και εισήχθη για νοσηλεία

Με αφορμή το συμβάν επισημαίνει στην επιστολή του τον κίνδυνο που υπαρχει, ειδικά για τα παιδιά και ζητά άμεσα να κλείσει η πρόσβαση για ποδηλάτες μικρούς και μεγάλους στο σημείο από την μπάρα του τρένου, μέχρι το σημείο του ατυχήματος.

Μάλιστα υπογραμμίζει ότι πληροφορήθηκε από περαστικούς και κατοίκους της περιοχής ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ποδηλάτες χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν στο σημείο αυτό, με κίνδυνο επιπλέον άμεσης επαφής με διερχόμενα αυτοκίνητα με αποτέλεσμα πιθανό θανάσιμο τραυματισμό. (ειδικά μικρού παιδιού με μειωμένες αντιδράσεις σε άμεσο κίνδυνο.)