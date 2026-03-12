Πάτρα: Σοβάδες έπεσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Αγίας Σοφίας

Ζημιές στο όχημα από πτώση τμημάτων επιχρίσματος – Από τύχη δεν περνούσε κάποιος πεζός από το σημείο
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Πάτρα, όταν τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από κτίριο και κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Αγίας Σοφίας και Θράκης, σε σημείο με αρκετή κίνηση. Τα κομμάτια του επιχρίσματος έπεσαν πάνω στο όχημα που ήταν παρκαρισμένο στο δρόμο, προκαλώντας φθορές στο αμάξωμα.
Ευτυχώς, τη στιγμή της πτώσης δεν βρισκόταν κανείς κοντά στο σημείο, γεγονός που απέτρεψε έναν πιθανό τραυματισμό πεζού ή διερχόμενου οδηγού.
