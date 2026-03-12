Πάτρα: Καταδίκη 23χρονου για απόπειρα τηλεφωνικής απάτης σε ηλικιωμένη

«Έψαχνα για δουλειά μέσα στο Διαδίκτυο, μου είπαν πως θα είμαι αντιπρόσωπος και θα διεκπεραιώνω δουλειές που θα μου έλεγαν. Το τηλέφωνο που δέχθηκα ήξερα πως ήταν από τη Ρουμανία. Εξαπατήθηκα, δεν ήξερα πως είχαν επικοινωνήσει με την κυρία για να την εξαπατήσουν».

Αυτά υποστήριξε στο Δικαστήριο ο 23χρονος, αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος, χθες το μεσημέρι, κάθισε στο εδώλιο, αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας απάτης σε βάρος ηλικιωμένης, που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή της νότιας Πάτρας.

Τα όσα ανέφερε καταδεικνύουν και πώς δρουν οι «εγκέφαλοι» που στήνουν τηλεφωνικές απάτες με διάφορα προσχήματα και δραστηριοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού (κυρίως Ρουμανία και Βουλγαρία), στρατολογώντας τους «εισπράκτορες», στέλνοντάς τους στα σημεία που τα θύματα αφήνουν χρήματα και κοσμήματα, προκειμένου να τα παραλάβουν.

Ο 23χρονος δήλωσε πως δεν είχε καμία σχέση με την κατηγορία που του αποδόθηκε και αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε γνώση ή ενημέρωση για την απάτη σε βάρος της ηλικιωμένης.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν. Και αυτό διότι δεν κατάφερε να δικαιολογήσει την παρουσία του στο σημείο, σε μια αγροτική περιοχή με διάσπαρτα σπίτια, να ψάχνει…

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών τον έκρινε ένοχο για την απόπειρα απάτης, χωρίς να του αναγνωρίσει ελαφρυντικές περιστάσεις. Τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης 12 μηνών (η οποία είναι εξαγοράσιμη έναντι 10 ευρώ ημερησίως) και χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Ωστόσο, το αίτημά του προκειμένου η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη έγινε δεκτό κι έτσι έφυγε ελεύθερος από τη δικαστική αίθουσα.

Ο Εισαγγελέας της Έδρας ζήτησε την ενοχή του, δηλώνοντας πως ό,τι έπραξε ήταν σε γνώση του και πρότεινε την επιβολή ποινής φυλάκισης 30 μηνών και 3.000 ευρώ. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών επέδειξε μεγαλύτερη επιείκεια, με τον πρόεδρο της Έδρας, σε μια αυστηρή σύσταση μετά το πέρας της διαδικασίας, να του λέει: «Προσέξτε πως κινείστε, είστε νέο παιδί…».

Στο Δικαστήριο κατέθεσαν μάρτυρες που ανέφεραν πως έψαχνε στην περιοχή, κινούνταν σε αγροτικούς δρόμους. Μάλιστα, καταλυτική για τη σύλληψή του αποδείχθηκε η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας, αστυνομικός, η οποία ανησύχησε μήπως κάτι συνέβη στη μητέρα της, καθώς δεν απαντούσε στις αλλεπάλληλες κλήσεις της, με τη συσκευή της να είναι κατειλημμένη γι’ αρκετή ώρα κι έτσι έφτασε με περιπολικό στο σημείο.

Σύμφωνα με τους μάρτυρες, ο κατηγορούμενος έψαχνε τους κάδους απορριμμάτων -κάτι που αντέκρουσε ο συνήγορος υπεράσπισης του 23χρονου-, για να βρει τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε τυλίξει σε μια μπλούζα η ηλικιωμένη, κάνοντας ό,τι της υπαγόρευσε στο τηλέφωνο ένας άνδρας, που προσποιήθηκε τον αστυνομικό.

Της είπε, μάλιστα, πως επιτήδειοι θα επιχειρούσαν να την εξαπατήσουν κι ότι η ίδια θα μπορούσε να βοηθήσει στην επ’ αυτοφώρω σύλληψή τους από την Αστυνομία. Έτσι, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα. Τοποθέτησε μέσα σε μια μπλούζα 2.500 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, τα άφησε σε κάδο απορριμμάτων, κοντά στο σπίτι της, ενώ, ταυτόχρονα, συνέχιζε να μιλά τηλεφωνικά με τον άγνωστο δράστη. Λίγη ώρα αργότερα, ο κατηγορούμενος άνδρας μετέβη στην περιοχή και συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης της Πάτρας. Τα χρήματα και τα κοσμήματα εντοπίστηκαν στον κάδο απορριμμάτων και παραδόθηκαν στην ηλικιωμένη γυναίκα.

