Συμφωνίες με τη Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων: Live η συζήτηση στη Βουλή

Η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής για τις συμβάσεις με τη Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων αναμένεται με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς ήδη έχουν διατυπωθεί ενστάσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης για επιμέρους προβλέψεις των συμφωνιών.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται ειδικότερα η διάταξη που αφορά τις περιοχές νοτίως της Κρήτης και προβλέπει τη δυνατότητα τροποποίησης των ορίων εντός των οποίων θα διεξαχθούν οι έρευνες, σε περίπτωση που συναφθεί συμφωνία οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ μεταξύ της Ελλάδας και ενός ή περισσότερων γειτονικών κρατών.