Το Ιράν έπληξε Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε drone που κατευθυνόταν προς την πετρελαιοπηγή Σέιμπα, το τρίτο αντίστοιχο περιστατικό που αναφέρεται σήμερα.

Λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα, το υπουργείο είχε επισημάνει ότι αναχαίτισε drone που κατευθυνόταν στην ίδια πετρελαιοπηγή, η οποία βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Στο μεταξύ δημοσιογράφος του AFP ανέφερε ότι εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στο κέντρο του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μία από τις οποίες ήταν πολύ ισχυρή, καθώς το Ιράν συνεχίζει να στοχοθετεί χώρες του Κόλπου σε αντίποινα στα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον του.

Η δημοσιογράφος δήλωσε ότι είδε μικρές στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από συνοικία της εμπορικής πρωτεύουσας των Εμιράτων λίγα λεπτά αφού ακούστηκαν οι εκρήξεις.

Στο Κουβέιτ το υπουργείο Ηλεκτρικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι έξι γραμμές μεταφοράς ρεύματος έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας αφού χτυπήθηκαν από συντρίμμια drones που αναχαιτίστηκαν. Το υπουργείο πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση είναι υπό έλεγχο.

Εξάλλου στο Μπαχρέιν αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή που βρίσκεται το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας.

Παράλληλα το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους πολλών περιοχών να παραμείνουν στα σπίτια τους έπειτα από επίθεση, αποδιδόμενη στο Ιράν, εναντίον δεξαμενών υδρογονανθράκων.

Το υπουργείο ζήτησε με ανάρτησή του στο Χ από τους κατοίκους "της Χιντ, της Άραντ, της Καλάλι και της Σαμαχίζ να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κλείσουν τα παράθυρα και τον εξαερισμό για προληπτικούς λόγους" προκειμένου να προστατευθούν από "τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του καπνού μιας πυρκαγιάς" την οποία οι αρχές προσπαθούν να κατασβέσουν.

Νωρίτερα το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν είχε κάνει λόγο για "ιρανική επίθεση με στόχο δεξαμενές καυσίμων σε εγκατάσταση στο κυβερνείο του Μουχαράκ".

Εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στην Ιερουσαλήμ ύστερα από προειδοποίηση για ιρανικούς πυραύλους

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί πάνω από την Ιερουσαλήμ, όπου είχαν ενεργοποιηθεί σειρήνες, ύστερα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Ο ισραηλινός στρατός "εντόπισε πυραύλους που ερρίφθησαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση του εδάφους του κράτους του Ισραήλ" και η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για να τους αναχαιτίσει, αναφέρεται σε ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Η πλειονότητα των πυραύλων που εκτοξεύονται προς το Ισραήλ σε αντίποινα για τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα, που εξαπολύθηκαν εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, αναχαιτίζονται. Ωστόσο τα συντρίμμια τους που πέφτουν στο έδαφος προκαλούν καθημερινά τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Από την αρχή του πολέμου συνολικά 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ισραήλ.

Ο ιρανικός στρατός δηλώνει ότι στοχοθέτησε ισραηλινές αεροπορικές βάσεις και τη Σιν Μπετ

Ο ιρανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις και τη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της χώρας, κατά τη 13η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Οι αεροπορικές βάσεις Παλμαχίμ και Όβντα, που ανήκουν στο σιωνιστικό καθεστώς, καθώς και το αρχηγείο της Σιν Μπετ στοχοθετήθηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.