Μέση Ανατολή: Σώοι και οι 22 ναυτικοί του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου που χτυπήθηκε στον Περσικό Κόλπο

Καλά στην υγεία τους είναι οι 22 Γεωργιανοί που εργάζονται ως πλήρωμα σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο Ζέφυρος με σημαία Μάλτας που χτυπήθηκε στον Περσικό Κόλπο.

Το συμβάν στον Περσικό Κόλπο σημειώθηκε ενώ το δεξαμενόπλοιο εκτελούσε διαδικασία μεταφόρτωσης φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship) μέσα στα χωρικά ύδατα του Ιράκ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ωστόσο, στο δεξαμενόπλοιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά το χτύπημα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε με τη συνδρομή των ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών, που κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Το βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος του πλοίου Zefyros είναι συγκλονιστικό: