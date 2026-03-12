Μέση Ανατολή: Ελληνόκτητο ένα από τα δύο τάνκερ που χτυπήθηκαν στον Περσικό Κόλπο

Ιρανικά σκάφη που φέρονται να ήταν παγιδευμένα με εκρηκτικά επιτέθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια, που βρίσκονταν μέσα στα χωρικά ύδατα του Ιράκ στον Περσικό Κόλπο. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό το ένα από τα δύο πλοία είναι το ελληνόκτητο πλοίο Ζέφυρος.

Από την επίθεση στα δύο δεξαμενόπλοια που παγιδεύτηκαν με τα εκρηκτικά έχασε τη ζωή του τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ ακόμη 38 άνθρωποι διασώθηκαν.

Καλά στην υγεία τους είναι οι 22 Γεωργιανοί που εργάζονται ως πλήρωμα σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο Ζέφυρος με σημαία Μάλτας που χτυπήθηκε στον Περσικό Κόλπο.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο επίσης ιρακινές λιμενικές αρχές, αναφέρει ότι οι διασώσεις πραγματοποιήθηκαν μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ιράκ.

Τα πλοία που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες είναι το Zefyros, με σημαία Μάλτας, και το Safesea Vishnu, με σημαία Μάρσαλ. Ιδιοκτήτης του Safesea Vishnu εμφανίζεται η αμερικανική εταιρεία Safesea Transport Inc., ενώ το Zefyros ανήκει σε εταιρεία με έδρα την Ελλάδα.

Το Zefyros είναι ελληνόκτητο πλοίο με σημαία Μάλτας και ανήκει στην ελληνική εταιρεία Benetech Shipping συμφερόντων της οικογένειας Μιχαήλ.

Ο Φαρχάν Αλ-Φαρτούσι, εκπρόσωπος της Γενικής Εταιρείας Λιμένων του Ιράκ (General Company for Ports), δήλωσε στο πρακτορείο INA ότι προσωπικό των ιρακινών λιμενικών υπηρεσιών προχώρησε στη διάσωση του πληρώματος ενός ξένου δεξαμενόπλοιου που δέχθηκε επίθεση στα χωρικά ύδατα της χώρας, χωρίς αρχικά να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο ίντερνετ δείχνουν ένα πλοίο τυλιγμένο στις φλόγες χωρίς να διευκρινίζεται ποιο από τα δύο είναι το Zefyros.