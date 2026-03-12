Ιράν: «Ο Διάβολος είναι νεκρός»: Μυστήριο με τον θάνατο του διοικητή της Μπασίτζ

«Devil is dead». Δηλαδή «ο Διάβολος είναι νεκρός». Με αυτό το λακωνικό μήνυμα, αντικαθεστωτικοί και υποστηρικτές τους στο Ιράν, διακινούν την πληροφορία ότι το πρόσωπο το οποίο μισούσε θανάσιμα η συντριπτική πλειοψηφία των Ιρανών, δεν είναι πια στη ζωή.

Ο λόγος για τον Ασαντολάχ Μπαντφάρ, τον διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης των Φρουρών της Επανάστασης, Μπασίτζ (Basij), και υπεύθυνο για δεκάδες χιλιάδες θανάτους και τραυματισμούς συμπατριωτών του.

Ο Μπαντφάρ είναι αυτός ο οποίος με σιδηρά πυγμή και κυνική αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, ουσιαστικά κατέστειλε τις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις που είχαν πάρει μορφή λαοθάλασσας σε όλο το Ιράν, τον περασμένο Ιανουάριο. Ο Μπαντφάρ, όταν ο ιρανικός στρατός διέκοψε κάθε μορφή δορυφορικής και επίγειας επικοινωνίας (για να μην κυκλοφορήσουν οι εικόνες της φρίκης σε όλο τον κόσμο), έδωσε εντολή στους ενόπλους παραστρατιωτικούς της Μπασίτζ να βγουν στους δρόμους, όπου ο κόσμος διαδήλωνε εναντίον του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ. Οπλισμένοι με καραμπίνες και μαχαίρια, επιβαίνοντας ως ζευγάρια σε μοτοσικλέτες και κινούμενοι ανά ομάδες των 10 μοτοσικλετών, δεν άνοιξαν απλά πυρ προς το πλήθος. Στόχευσαν νέες και νέους, που είτε πυροβολούσαν στον αγκώνα με τις καραμπίνες, με σκοπό να ακρωτηριάσουν τα χέρια τους, είτε τους τύφλωναν. Οι εικόνες από τα νοσοκομεία είναι σπαρακτικές και ο σοκαριστικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Μπασίτζ «απλά» προστίθεται στα αμέτρητα εγκλήματά της.

Αν και θεωρείται βέβαιο πως ο Μπαντφάρ, ένας από τους πιο σκληρούς υποστηρικτές του καθεστώτος Χαμενεϊ και των Φρουρών της Επανάστασης είναι νεκρός, υπάρχει σύγχυση ως προς το πώς έχασε τη ζωή του. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς της Τρίτης, ενώ στο Χ διακινείται και βίντεο στο οποίο φέρεται να φαίνεται το σπίτι του Μπαντφάρ, από το οποίο υψώνεται μια στήλη μαύρου καπνού. Ισραηλινές πηγές ωστόσο, αμφισβητούν πως ο διοικητής της Μπασίτζ σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό, καθώς ανακοινώθηκε πως η κηδεία του -από την οποία μάλιστα υπάρχει και στιγμιότυπο, με φωτογραφία του φερέτρου του- έγινε την περασμένη Δευτέρα, μια μέρα πριν… σκοτωθεί ο Μπαντφάρ. Τι μπορεί να συνέβη;