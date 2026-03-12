CNN: Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έσπασε το πόδι του στην έκρηξη που σκότωσε τον πατέρα του

Πολλά ακούγονται για την κατάσταση της υγείας του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.

Νέες πληροφορίες αναφέρουν πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου από ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα, τα οποία κόστισαν τη ζωή και στον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, στην μητέρα του αλλά και σε άλλα μέλη της οικογένειάς του.

Το CNN , επικαλούμενο πηγή που γνωρίζει το θέμα, γράφει σήμερα (12.03.2026) πως ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ υπέστη κάταγμα στο πόδι και τραύματα στο πρόσωπο από τις ισραηλινές – αμερικανικές επιθέσεις. Σε περίπτωση που αυτό ισχύει, δικαιολογεί το γεγονός πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν έχει εμφανιστεί καθόλου -ούτε καν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα-. Η εικόνα του νέου Ιρανού ηγέτη με τραύματα, θα έριχνε το ηθικό στους Ιρανούς και θα έδινε περισσότερα «πατήματα» σε Ισραήλ και ΗΠΑ.

Εκτός από το σπασμένο πόδι, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ φέρεται πως έχει μώλωπα γύρω από το αριστερό του μάτι, καθώς και μικρά κοψίματα στο πρόσωπο, ανέφερε η πηγή.

Ισραηλινές πηγές αναφέρουν πως ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ τραυματίστηκε σε απόπειρα δολοφονίας την περασμένη εβδομάδα. Ο πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο, Alireza Salarian, δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian ότι ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στην ίδια αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του.

«Δεν νομίζω ότι βρίσκεται σε κατάσταση να εκφωνήσει ομιλία», δήλωσε ο Salarian.

Για να καθησυχάσει τον ιρανικό λαό, ο γιος του Ιρανού προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε πως ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι «ασφαλής και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέκαθεν κρατούσε χαμηλό προφίλ και αποτελούσε κεντρική φιγούρα στο τεράστιο δίκτυο επιρροής που είχε δημιουργήσει ο πατέρας του κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του στην εξουσία.

Αν και δεν είναι υψηλόβαθμος κληρικός, είναι στενός συνεργάτης των Φρουρών της Επανάστασης και της οικονομικής ελίτ του καθεστώτος. Παρατηρητές εκτιμούν ότι είναι εξίσου –αν όχι περισσότερο– σκληροπυρηνικός από τον πατέρα του.

Ο νεότερος Χαμενεΐ είχε επίσης γίνει στόχος της οργής των διαδηλωτών κατά τις διαμαρτυρίες για το αποτέλεσμα των ιρανικών εκλογών του 2009.

Αν και ήταν σχετικά άγνωστος εκτός Ιράν μέχρι να διαδεχθεί τον πατέρα του, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών. Το 2019, το Αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις εναντίον του, κατηγορώντας τον ότι συνεργαζόταν στενά με τους Φρουρούς της Επανάστασης «για να προωθήσει τις αποσταθεροποιητικές περιφερειακές φιλοδοξίες του πατέρα του και τους καταπιεστικούς εγχώριους στόχους του».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τον «απαράδεκτη» επιλογή.