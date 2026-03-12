Μέση Ανατολή: Ιρανικές επιθέσεις σε Ισραήλ – Εκρήξεις σε Ιράκ, ΗΑΕ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «έχουν ήδη κερδίσει» τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά μένουν εκεί μέχρι να τελειώσουν τη δουλειά

Στο χάος βυθίζεται για ακόμη μια μέρα η Μέση Ανατολή καθώς οι συγκρούσεις κλιμακώνονται, με επιθέσεις σε Ισραήλ, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Στον Περσικό Κόλπο ιρανικά σκάφη χτύπησαν δυο δεξαμενόπλοια, ανάμεσά τους ένα ελληνικό. Ιράν και Χεζμπολάχ πραγματοποίησαν κοινή πυραυλική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ, ενώ οι ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο είχε ως αποτέλεσμα νεκρούς και τραυματίες. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «έχουν ήδη κερδίσει» τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά μένουν εκεί μέχρι να τελειώσουν τη δουλειά, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί για κλιμάκωση και θέτει όρους για τον τερματισμό του πολέμου.

Επιθέσεις σε βιομηχανική περιοχή νοτιοδυτικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης

Ιρανοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο για αμερικανο-ισραηλινή επίθεση σε βιομηχανική περιοχή στο Ραμπάτ Καρίμ, περίπου 27 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.



Το Ιράν ισχυρίζεται ότι διαθέτει υποβρύχιους πυραύλους

Ανώτερος Ιρανός διοικητής ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη διαθέτει πυραύλους που μπορούν να εκτοξευθούν από υποβρύχια και ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλέστηκε ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο Αλί Φαντάβι δήλωσε ότι η ταχύτητα των πυραύλων είναι 100 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι μόνο το Ιράν και η Ρωσία διαθέτουν την τεχνολογία για τέτοια όπλα.



O Λευκός Οίκος κάνει strike στο Ιράν: Νέο βίντεο για τις επιθέσεις των ΗΠΑ

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">STRIKE. ? <a href="https://t.co/XMzNNtlT63">pic.twitter.com/XMzNNtlT63</a></p>— The White House (@WhiteHouse) <a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/2031895801064985021?ref_src=twsrc%5Etfw">March 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα», διαβεβαιώνει ο Τραμπ Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι το Ιράν βρίσκεται «κοντά στην ήττα» και διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οποιαδήποτε ανοικοδόμηση του Ιράν «σχεδόν αδύνατη», καθώς ο πόλεμος έχει μπει στη 13η ημέρα του. «Μπορεί να πλήξουμε τομείς της Τεχεράνης και άλλες τοποθεσίες (...) Αν το κάνουμε θα είναι σχεδόν αδύνατο να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους», είπε ο αμερικανός πρόεδρος εξερχόμενος από το αεροσκάφος του κοντά στην Ουάσιγκτον, αφού επέστρεψε από περιοδεία του στις πολιτείες Οχάιο και Κεντάκι. Το Ιράν είναι «κοντά στην ήττα. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσουμε αμέσως, αλλά αυτοί θα το κάνουν», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, προφανώς αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως διεξάγει πλήγματα «ευρείας κλίμακας» στην πρωτεύουσα του Ιράν Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έκαναν γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε από την πλευρά του λίγο νωρίτερα ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ από κοινού με το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά. «Ο ισραηλινός στρατός άρχισε νέο κύμα πληγμάτων ευρείας κλίμακας στην Τεχεράνη», σύμφωνα με ανακοινωθέν του που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

Το Ιράν λέει ότι έπληξε από κοινού με τη Χεζμπολάχ το Ισραήλ Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν «κοινή και ολοκληρωμένη» επιχείρηση με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, σύμμαχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι Φρουροί της Επανάστασης. «Η από κοινού και ολοκληρωμένη επιχείρηση του σώματος των Φρουρών και της λιβανικής αντίστασης» συμπεριέλαβε «συνεχές πυρ για περίοδο πέντε ωρών» με πυραύλους που εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ εναντίον «50 και πλέον στόχων» στην ισραηλινή επικράτεια, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

Η Σαουδική Αραβία λέει πως αναχαίτισε drone κινούμενο προς μεγάλη πετρελαιοπηγή Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 02:00 την αναχαίτιση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος κατευθυνόμενου στην πετρελαιοπηγή Σέιμπα, στο ανατολικό τμήμα της επικράτειας, που στοχοποιήθηκε επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες. «Drone που κατευθυνόταν προς το κοίτασμα (σ.σ. πετρελαίου) Σέιμπα αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε στην έρημο», ανέφερε μέσω X το υπουργείο Άμυνας, κάνοντας λόγο περί αναχαίτισης άλλων 18 μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου.

Το Ιράν λέει πως έπληξε με drone ακίνητο στο Ντουμπάι Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν πλήγμα με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εναντίον ακινήτου στο Ντουμπάι όπου φιλοξενούνται αμερικανοί στρατιωτικοί, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση. «Πυρκαγιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη στο Ντουμπάι που αποτελούσε κρησφύγετο για αμερικανούς στρατιώτες που επιτέθηκαν στο Ιράν», ανέφερε το IRIB μέσω Telegram, αναρτώντας βίντεο 9 δευτερολέπτων στο οποίο διακρίνονται φλόγες να βγαίνουν από παράθυρο ψηλού ορόφου κτιρίου, που δεν κατονομάζεται. Οι αρχές του εμιράτου ανέφεραν ότι πυρκαγιά «σβήστηκε τελείως» και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός αφού drone έπεσε σε πολυκατοικία κοντά σε συνοικία στο Dubai Creek Harbor.