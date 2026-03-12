Ακρίβεια: Νέες αυξήσεις έως 25,6% στα τρόφιμα - Από πού «κόβουν» οι καταναλωτές

Ορατός είναι ο κίνδυνος να αυξηθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, εάν υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση και διάρκεια της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Ανατιμήσεις, που αν γίνουν, θα έρθουν να προστεθούν στις εκατοντάδες που έχουν γίνει από τις αρχές του χρόνου, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο αυξήθηκε στο 2,7% από 2,5% τον Ιανουάριο με τις ετήσιες ανατιμήσεις στα τρόφιμα να φτάνουν αντίστοιχα στο 5,2% από το 4,5%.

Η λίστα της ακρίβειας

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μέσα σε έναν χρόνο,ακριβότερα πωλούνται κατά 2% το ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, κατά 25,6% το μοσχάρι, 2,2% το χοιρινό, 12,1% το αρνί και το κατσίκι, 6,5% τα πουλερικά, 5,4% τα ψάρια και τα θαλασσινά, 3,2% τα γαλακτοκομικά και τα αβγά, 9,2% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 13,5% τα φρούτα, 7,2% τα λαχανικά, 16,7% οι σοκολάτες, 15%, ο καφές, 10,1% τα είδη ένδυσης και υπόδησης, 8,2% τα ενοίκια, 7% τα ασφάλιστρα υγείας και 3,9% τα κομμωτήρια και τα καταστήματα προσωπικής φροντίδας.

Στον αντίποδα σημαντική μείωση της τάξης του 27,4% έχει η τιμή του ελαιόλαδου.

Καταναλωτικές συνήθειες

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την εταιρεία Circana, τον περασμένο Δεκέμβριο σχετικά με τις Καταναλωτικές Τάσεις στην Ελλάδα όπως αυτές διαμορφώνονται σε συνθήκες οικονομικής πίεσης. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη διατροφή είναι οι τελευταίες στις οποίες βάζουν «μαχαίρι» οι Έλληνες καταναλωτές. Σε αντίθεση με όσες σχετίζονται με τη διασκέδαση, τις εξόδους, τα ταξίδια, τις αγορές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών ή ρούχων.

Για τα τρόφιμα το 79% δηλώνει πως είναι μη διαπραγματεύσιμη δαπάνη. Υπάρχει όμως και το 21% που λέει ότι η δαπάνη είναι διαπραγματεύσιμη.

Για να μπορέσουν οι καταναλωτές να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος ζωής το 84% απαντά πως επισκέπτεται λιγότερο συχνά εστιατόρια, καφέ, κλπ και αντίστοιχο ποσοστό πως μειώνει τις δαπάνες για ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ. Το 81% μειώνει τις δαπάνες για διασκέδαση, το 80% κάνει οικονομία στο ρεύμα ενώ το 79% περιορίζει τα ταξίδια και τις εκδρομές. Το 74% κάνει λιγότερες μέρες διακοπές το καλοκαίρι.

Η διασκέδαση παραμένει ανάγκη αλλά το κόστος την περιορίζει, καταλήγει η έρευνα. Η συχνότητα ψυχαγωγίας-διασκέδασης προσδιορίζεται πλέον σε 6 ημέρες τον μήνα. Εστιατόρια και ταβέρνες περιορίζονται σε ποσοστό 58%, ταξίδια και εκδρομές σε ποσοστό 57%, κινηματογράφος και θέατρο σε ποσοστό 43% και οι συναυλίες κατά 39%.